Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Дьёр-Мошон-Шопрон
  5. Коттеджи

Купить коттедж в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

Pannonhalmi jaras
2
Gyori jaras
1
Mosonmagyarovari jaras
1
Коттедж В архив
Очистить
4 объекта найдено
Коттедж 2 ванныхв Веспремваршань, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Веспремваршань, Венгрия
2 ванных комнат 250 м² Количество этажей 1
€ 250,263
Роскошный особняк в самом сердце Бакони 2015. Бен полностью отремонтирован с 4 гигантскими к…
Коттеджв Nyalka, Венгрия
Коттедж
Nyalka, Венгрия
196 м² Количество этажей 2
€ 114,800
Ньялка-Кишин продает недвижимость, которая также может быть использована как ферма площадью …
Коттедж 3 ванныхв Bony, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Bony, Венгрия
3 ванных комнат 153 м² Количество этажей 1
€ 160,697
Недалеко от Бёни продается ферма, 2дб с новым зданием, 70 M2/с домом + с 570 M2 конюшнями, н…
Коттеджв Халаси, Венгрия
Коттедж
Халаси, Венгрия
650 м² Количество этажей 3
€ 227,303
Ресторан общей площадью 650 нм продается недалеко от Mosonmagyaróvár, на островной аллее, ую…

Параметры недвижимости в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти