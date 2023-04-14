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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Esztergomi jaras
Купить недвижимость в Esztergomi jaras, Венгрия
Эстергом
87
Дорог
17
Ньергешуйфалу
17
Лабатлан
4
Tat
2
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175 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Пилишчев, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
116 м²
€ 109,403
Дом 2 комнаты
Токод, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 69,280
Дом 6 комнат
Чольнок, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
€ 228,703
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 334,361
Дом 2 комнаты
Токод, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 50,555
Дом 4 комнаты
Токод, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 129,732
Дом 4 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 85,329
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 71,954
Дом 4 комнаты
Пилишмарот, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
€ 132,407
Дом 5 комнат
Uny, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
280 м²
€ 160,226
Дом 7 комнат
Эстергом, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
225 м²
€ 104,053
Многопоколенный семейный дом на продажу в Эстергомском садовом городке Семейный дом располож…
Дом 4 комнаты
Токод, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 66,605
Дом 2 комнаты
Дорог, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 77,304
Квартира 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 78,642
Квартира 2 комнаты
Дорог, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 66,605
Дом 2 комнаты
Кестёльц, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 39,856
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 133,477
Дом 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 79,979
Дом 5 комнат
Эстергом, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 240,472
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 69,280
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 82,654
Квартира 2 комнаты
Лабатлан, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 56,975
Дом 2 комнаты
Токод, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 53,230
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 133,477
Квартира 1 комната
Дорог, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 49,218
Дом 6 комнат
Эстергом, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
€ 181,892
Дом 3 комнаты
Дорог, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 66,872
Дом 7 комнат
Лабатлан, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
281 м²
€ 320,986
Дом 2 комнаты
Uny, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 57,510
Дом 6 комнат
Эстергом, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
370 м²
€ 695,471
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Параметры недвижимости в Esztergomi jaras, Венгрия
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