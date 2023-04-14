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Купить недвижимость в Esztergomi jaras, Венгрия

Эстергом
87
Дорог
17
Ньергешуйфалу
17
Лабатлан
4
Tat
2
175 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Пилишчев, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилишчев, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м²
€ 109,403
Дом 2 комнатыв Токод, Венгрия
Дом 2 комнаты
Токод, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 69,280
Дом 6 комнатв Чольнок, Венгрия
Дом 6 комнат
Чольнок, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 228,703
Дом 4 комнатыв Эстергом, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 334,361
Дом 2 комнатыв Токод, Венгрия
Дом 2 комнаты
Токод, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 50,555
Дом 4 комнатыв Токод, Венгрия
Дом 4 комнаты
Токод, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 129,732
Дом 4 комнатыв Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 85,329
Квартира 2 комнатыв Эстергом, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 71,954
Дом 4 комнатыв Пилишмарот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишмарот, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
€ 132,407
Дом 5 комнатв Uny, Венгрия
Дом 5 комнат
Uny, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 280 м²
€ 160,226
Дом 7 комнатв Эстергом, Венгрия
Дом 7 комнат
Эстергом, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 225 м²
€ 104,053
Многопоколенный семейный дом на продажу в Эстергомском садовом городке Семейный дом располож…
Дом 4 комнатыв Токод, Венгрия
Дом 4 комнаты
Токод, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 66,605
Дом 2 комнатыв Дорог, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дорог, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 77,304
Квартира 3 комнатыв Эстергом, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 78,642
Квартира 2 комнатыв Дорог, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дорог, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 66,605
Дом 2 комнатыв Кестёльц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кестёльц, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 39,856
Дом 2 комнатыв Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 133,477
Дом 3 комнатыв Эстергом, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 79,979
Дом 5 комнатв Эстергом, Венгрия
Дом 5 комнат
Эстергом, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 240,472
Дом 2 комнатыв Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 69,280
Дом 4 комнатыв Эстергом, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 82,654
Квартира 2 комнатыв Лабатлан, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Лабатлан, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 56,975
Дом 2 комнатыв Токод, Венгрия
Дом 2 комнаты
Токод, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 53,230
Дом 4 комнатыв Эстергом, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 133,477
Квартира 1 комнатав Дорог, Венгрия
Квартира 1 комната
Дорог, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 49,218
Дом 6 комнатв Эстергом, Венгрия
Дом 6 комнат
Эстергом, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м²
€ 181,892
Дом 3 комнатыв Дорог, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дорог, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 66,872
Дом 7 комнатв Лабатлан, Венгрия
Дом 7 комнат
Лабатлан, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 281 м²
€ 320,986
Дом 2 комнатыв Uny, Венгрия
Дом 2 комнаты
Uny, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 57,510
Дом 6 комнатв Эстергом, Венгрия
Дом 6 комнат
Эстергом, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 370 м²
€ 695,471

Параметры недвижимости в Esztergomi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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