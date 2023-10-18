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Realting.com
Жилая
Венгрия
Центрально-Задунайский край
Жильё в Центрально-Задунайский край, Венгрия
Тапольца
59
Папа
58
Enyingi jaras
56
Velence
54
Тата
54
Mori jaras
48
Kisberi jaras
46
Varpalotai jaras
43
Балатональмади
42
Бичке
41
Ajkai jaras
40
Эрчи
40
Эньинг
36
Komaromi jaras
34
Дунауйварош
32
Айка
31
Варпалота
30
Oroszlanyi jaras
29
Devecseri jaras
28
Орослань
24
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5 658 объектов найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Будапешт, Венгрия
5
3
123 м²
3/3
A fully renovated 2 in 1, high-class, elegant apartment is looking for a new owner in downto…
€349,000
Рекомендовать
Квартира 7 комнат
Будапешт, Венгрия
7
3
198 м²
€1,18 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
35 м²
€99,608
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2
1
80 м²
€119,374
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Альшоэрш, Венгрия
3
2
90 м²
€286,055
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Szigliget, Венгрия
3
1
80 м²
€215,861
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
7
2
160 м²
€220,803
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
65 м²
€142,520
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
74 м²
€124,705
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
50 м²
€103,769
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
76 м²
Convertible into 3 bedrooms or 2 apartments in a standing gallery apartment! The apartment …
€139,235
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
68 м²
€196,325
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2
1
27 м²
€68,455
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
52 м²
€58,097
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
41 м²
€122,703
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
7
1
201 м²
€193,741
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
42 м²
€77,238
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
51 м²
€90,154
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
2
260 м²
€769,799
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
280 м²
€439,147
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5
1
72 м²
€188,575
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4
2
90 м²
€154,735
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5
1
86 м²
€175,142
Рекомендовать
Дом 1 комната
Шарсентагота, Венгрия
1
1
50 м²
€28,415
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4
1
109 м²
€164,034
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
57 м²
€105,654
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
71 м²
€221,898
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
2
98 м²
€1,16 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
50 м²
€116,219
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
2
90 м²
€123,994
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Типы недвижимости в Центрально-Задунайский край
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Параметры недвижимости в Центрально-Задунайский край, Венгрия
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