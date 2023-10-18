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Жильё в Центрально-Задунайский край, Венгрия

Тапольца
59
Папа
58
Enyingi jaras
56
Velence
54
Тата
54
Mori jaras
48
Kisberi jaras
46
Varpalotai jaras
43
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5 658 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 3/3
A fully renovated 2 in 1, high-class, elegant apartment is looking for a new owner in downto…
€349,000
Квартира 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Квартира 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
€1,18 млн
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€99,608
Дом 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€119,374
Дом 3 комнаты в Альшоэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альшоэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€286,055
Дом 3 комнаты в Szigliget, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigliget, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€215,861
Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€220,803
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€142,520
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€124,705
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€103,769
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Convertible into 3 bedrooms or 2 apartments in a standing gallery apartment! The apartment …
€139,235
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€196,325
Дом 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€68,455
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€58,097
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€122,703
Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
€193,741
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€77,238
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€90,154
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
€769,799
Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€439,147
Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€188,575
Дом 4 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€154,735
Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€175,142
Дом 1 комната в Шарсентагота, Венгрия
Дом 1 комната
Шарсентагота, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€28,415
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€164,034
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€105,654
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€221,898
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€1,16 млн
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€116,219
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€123,994

Типы недвижимости в Центрально-Задунайский край

квартиры
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Параметры недвижимости в Центрально-Задунайский край, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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