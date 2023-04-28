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Buek
Жильё в Buek, Венгрия
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16 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Buek, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
€ 53,534
Дом 10 комнат
Buek, Венгрия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
356 м²
€ 227,632
Дом 2 комнаты
Buek, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 50,856
Дом 4 комнаты
Buek, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
€ 89,044
Дом 7 комнат
Buek, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
319 м²
€ 200,851
Дом 9 комнат
Buek, Венгрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
500 м²
€ 763,236
Дом 2 комнаты
Buek, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 74,985
Дом 1 комната
Buek, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 34,279
Дом 3 комнаты
Buek, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 101,497
Дом 6 ванных
Buek, Венгрия
6 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 233,292
На Буке, недалеко от спа, я предлагаю на продажу семейный дом площадью 300 кв.м -, который в…
Дом 2 ванных
Buek, Венгрия
2 ванных комнат
142 м²
Количество этажей 1
€ 169,933
Я рекомендую его на Бюке, этот одноэтажный, строился в 2010 году, требовательный, семейный д…
Дом 7 ванных
Buek, Венгрия
7 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 138,588
Рядом с Субботой, в Букене, на одной из тихих улиц города, я рекомендую двухуровневую семейн…
Дом 14 ванных
Buek, Венгрия
14 ванных комнат
540 м²
Количество этажей 3
€ 332,575
Bük in the zone of an inhabitant rest, close to the bath offer onto selling it 3 level ones,…
Дом 4 ванных
Buek, Венгрия
4 ванных комнат
156 м²
Количество этажей 2
€ 83,937
В Буке за магазином Source продается первая двухэтажная квартира площадью 150,41 м2, + одноэ…
Дом 5 ванных
Buek, Венгрия
5 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 257,474
Инвесторы, строители парка! Небольшой дом-парк, продающийся на Бюке, не поврежден возможност…
Дом 10 ванных
Buek, Венгрия
10 ванных комнат
700 м²
Количество этажей 2
€ 156,723
В центре Бюк продавец 12-комнатных семейных домов, которые в настоящее время являются гостев…
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