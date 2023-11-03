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Дома в Tours, Франция

замки
10
10 объектов найдено
Замок 17 комнат в Tours, Франция
Замок 17 комнат
Tours, Франция
Комнаты 17
Площадь 1 200 м²
ЮЖНЫЙ ТУРЕНСКИЙ ЗАМОК Замок 17 комнат  11 спален 1200 м² Замок, расположенный на берег…
€1,65 млн
Замок 9 спален в Tours, Франция
Замок 9 спален
Tours, Франция
Комнаты 23
Площадь 1 400 м²
CHATEAU  В ЮЖНОЙ ТУРЕНЕ Замок 23 комнаты 9 спален 1400 м² Внушительный и великолепный …
€3,95 млн
Замок 10 спален в Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
Количество спален 10
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века, 25км от Тура, в знаменитой Долине Луары. Замок жилой площадью 680м2, 10 с…
€1,49 млн
Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
€1,49 млн
Замок 7 спален в Tours, Франция
Замок 7 спален
Tours, Франция
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 5
Чудесный Замок "Спящей Красавицы" в Долине Луары, 35км от Тура. Замок общей площадью 450m…
€1,15 млн
Замок в La Ville-aux-Dames, Франция
Замок
La Ville-aux-Dames, Франция
Площадь 1 400 м²
ЭЛЕГАНТНЫЙ ЗАМОК XVIII века в  долине ЛУАРЫ Бывшая королевская охотничья резиденци…
€3,30 млн
Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Этот великолепный гостиничный комплекс 3 * расположен на лесопарке площадью 5,5 га с 4-луноч…
€1,25 млн
Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 850 м²
Замок середины 19-го века — очень красивая зона приема гостей, с четырьмя красивыми большими…
€1,65 млн
Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 700 м²
Красивый замок с романтичным фасадом и привлекательными интерьерами расположен во Франции, в…
€2,62 млн
Замок 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом в Tours, Франция
Замок 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом
Tours, Франция
Количество спален 10
Площадь 1 080 м²
Роскошный замок расположен в 40 км от города Тур, центра виноделия долины Луары, Франция. Э…
€2,31 млн

Параметры недвижимости в Tours, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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