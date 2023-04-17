Купить замок в Tours, Франция

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Замок 17 комнат
Tours, Франция
17 Количество комнат
1 200 м²
€ 1,650,000
ЮЖНЫЙ ТУРЕНСКИЙ ЗАМОК Замок 17 комнат 11 спален 1200 м² Замок, расположенны…
Замок 9 спален
Tours, Франция
23 Количество комнат
1 400 м²
€ 3,950,000
CHATEAU В ЮЖНОЙ ТУРЕНЕ Замок 23 комнаты 9 спален 1400 м² Внушительный и вел…
Замок 10 спален
Tours, Франция
680 м²
Количество этажей 3
€ 1,490,000
Замок XIX века, 25км от Тура, в знаменитой Долине Луары. Замок жилой площадью 680м2, 10 с…
Замок
Tours, Франция
1 200 м²
Количество этажей 3
€ 1,490,000
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
Замок 7 спален
Tours, Франция
450 м²
Количество этажей 5
€ 1,150,000
Чудесный Замок "Спящей Красавицы" в Долине Луары, 35км от Тура. Замок общей пло…
Замок
Tours, Франция
1 400 м²
€ 3,300,000
ЭЛЕГАНТНЫЙ ЗАМОК XVIII века в долине ЛУАРЫ Бывшая королевская охотничья р…
Замок
Tours, Франция
€ 1,250,000
Этот великолепный гостиничный комплекс 3 * расположен на лесопарке площадью 5,5 га с 4-луноч…
Замок
Tours, Франция
850 м²
€ 1,150,000
Замок середины 19-го века — очень красивая зона приема гостей, с четырьмя красивыми бо…
Замок 10 спален
Tours, Франция
1 080 м²
€ 2,310,000
Роскошный замок расположен в 40 км от города Тур, центра виноделия долины Луары, Франция. Э…
Параметры недвижимости в Tours, Франция
с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитное
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