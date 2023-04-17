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Купить недвижимость в Tours, Франция

Тур
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15 объектов найдено
Замок 17 комнатв Tours, Франция
Замок 17 комнат
Tours, Франция
17 Количество комнат 1 200 м²
€ 1,650,000
ЮЖНЫЙ ТУРЕНСКИЙ ЗАМОК Замок 17 комнат  11 спален 1200 м² Замок, расположенны…
Замок 9 спаленв Tours, Франция
Замок 9 спален
Tours, Франция
23 Количество комнат 1 400 м²
€ 3,950,000
CHATEAU  В ЮЖНОЙ ТУРЕНЕ Замок 23 комнаты 9 спален 1400 м² Внушительный и вел…
Замок 10 спаленв Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
680 м² Количество этажей 3
€ 1,490,000
Замок XIX века, 25км от Тура, в знаменитой Долине Луары. Замок жилой площадью 680м2, 10 с…
Замокв Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
1 200 м² Количество этажей 3
€ 1,490,000
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
Замок 7 спаленв Tours, Франция
Замок 7 спален
Tours, Франция
450 м² Количество этажей 5
€ 1,150,000
Чудесный Замок "Спящей Красавицы" в Долине Луары, 35км от Тура. Замок общей пло…
Квартира 1 комнатав Tours, Франция
Квартира 1 комната
Tours, Франция
1 Количество комнат 27 м²
€ 157,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
Квартира 2 комнатыв Tours, Франция
Квартира 2 комнаты
Tours, Франция
2 Количество комнат 41 м²
€ 206,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
Квартира 1 комнатав Tours, Франция
Квартира 1 комната
Tours, Франция
1 Количество комнат 32 м²
€ 172,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
Квартира 4 комнатыв Tours, Франция
Квартира 4 комнаты
Tours, Франция
4 Количество комнат 73 м²
€ 285,200
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
Квартира 3 комнатыв Tours, Франция
Квартира 3 комнаты
Tours, Франция
3 Количество комнат 73 м²
€ 289,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
Квартира 3 комнатыв Tours, Франция
Квартира 3 комнаты
Tours, Франция
3 Количество комнат 60 м²
€ 248,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
Замокв Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
1 400 м²
€ 3,300,000
ЭЛЕГАНТНЫЙ ЗАМОК XVIII века в&nbsp;&nbsp;долине ЛУАРЫ Бывшая королевская охотничья р…
Замокв Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
€ 1,250,000
Этот великолепный гостиничный комплекс 3 * расположен на лесопарке площадью 5,5 га с 4-луноч…
Замокв Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
850 м²
€ 1,150,000
Замок середины 19-го века — очень красивая зона приема гостей, с четырьмя красивыми бо…
Замок 10 спаленв Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
1 080 м²
€ 2,310,000
Роскошный замок расположен в 40 км от города Тур, центра виноделия долины Луары, Франция. Э…

Параметры недвижимости в Tours, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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