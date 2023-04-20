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Купить замок с бассейном в Тулуза, Франция

Тулуза
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1 объект найдено
Замок 8 спаленв Тулуза, Франция
Замок 8 спален
Тулуза, Франция
14 Количество комнат 880 м²
Цена по запросу
В 50 минутах к юго-западу от Тулузы этот роскошный частный замок, 880 м, начала 19-го века, …

Параметры недвижимости в Тулуза, Франция

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитное
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