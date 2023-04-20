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Купить недвижимость в Тулуза, Франция

Balma
5
Тулуза
1
6 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Balma, Франция
Квартира 3 комнаты
Balma, Франция
3 Количество комнат 89 м²
€ 340,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 3 комнатыв Balma, Франция
Квартира 3 комнаты
Balma, Франция
3 Количество комнат 89 м²
€ 340,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 2 комнатыв Balma, Франция
Квартира 2 комнаты
Balma, Франция
2 Количество комнат 59 м²
€ 245,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 3 комнатыв Balma, Франция
Квартира 3 комнаты
Balma, Франция
3 Количество комнат 84 м²
€ 316,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 3 комнатыв Balma, Франция
Квартира 3 комнаты
Balma, Франция
3 Количество комнат 80 м²
€ 305,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Замок 8 спаленв Тулуза, Франция
Замок 8 спален
Тулуза, Франция
14 Количество комнат 880 м²
Цена по запросу
В 50 минутах к юго-западу от Тулузы этот роскошный частный замок, 880 м, начала 19-го века, …

Параметры недвижимости в Тулуза, Франция

с видом на горы
с видом на море
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с видом на озеро
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