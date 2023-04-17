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Купить недвижимость в Тарб, Франция

Тарб
2
14 объектов найдено
Дом 7 спаленв Castelnau-Riviere-Basse, Франция
Дом 7 спален
Castelnau-Riviere-Basse, Франция
6 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Тарб, Франция
Вилла 5 спален
Тарб, Франция
9 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Дом 5 спаленв Lacassagne, Франция
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
В 15 минутах к северу от центра города Тарб, вы будете очарованы этим особняком 19-го века п…
Дом 8 спаленв Lacassagne, Франция
Дом 8 спален
Lacassagne, Франция
12 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
В непосредственной близости от Тарба, очаровательный дом площадью 350 м², который имеет три …
Квартира 2 спальнив Lacassagne, Франция
Квартира 2 спальни
Lacassagne, Франция
3 Количество комнат 50 м²
Цена по запросу
Дом 4 спальнив Lacassagne, Франция
Дом 4 спальни
Lacassagne, Франция
5 Количество комнат 119 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Lacassagne, Франция
Вилла 3 спальни
Lacassagne, Франция
6 Количество комнат 216 м²
Цена по запросу
В самом сердце милой деревни, в 4 минутах к западу от Тарба, комплекс недвижимости, состоящи…
Дом 5 спаленв Lacassagne, Франция
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
8 Количество комнат 190 м²
Цена по запросу
Дом 5 спаленв Lacassagne, Франция
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
8 Количество комнат 218 м²
Цена по запросу
Дом 4 спальнив Lacassagne, Франция
Дом 4 спальни
Lacassagne, Франция
6 Количество комнат 120 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Lacassagne, Франция
Вилла 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат
Цена по запросу
Вилла 240 кв.м. жилой площади, построенная по проекту архитектора с великолепным парком 2300…
Дом 4 спальнив Тарб, Франция
Дом 4 спальни
Тарб, Франция
6 Количество комнат 9 796 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Vic-en-Bigorre, Франция
Вилла 5 спален
Vic-en-Bigorre, Франция
10 Количество комнат 240 м²
Цена по запросу
Эта прекрасная вилла площадью более 240 м², расположенная в 20 минутах к северу от Тарба, со…
Дом 5 спаленв Lacassagne, Франция
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
8 Количество комнат
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Тарб, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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