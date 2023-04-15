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Купить недвижимость в Нормандия, Франция

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Гавр
4
Caen
2
Bernay
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12 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Caen, Франция
Квартира 2 комнаты
Caen, Франция
2 Количество комнат 46 м²
€ 200,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Кан, традиционный и современный, Жить в Каене - значит у…
Квартира 3 комнатыв Caen, Франция
Квартира 3 комнаты
Caen, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 253,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Кан, традиционный и современный, Жить в Каене - значит у…
Квартира 2 комнатыв Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
2 Количество комнат 45 м²
€ 241,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от…
Квартира 3 комнатыв Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
3 Количество комнат 65 м²
€ 334,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от…
Квартира 5 комнатв Гавр, Франция
Квартира 5 комнат
Гавр, Франция
5 Количество комнат 115 м²
€ 648,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от…
Квартира 2 комнатыв Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
2 Количество комнат 46 м²
€ 214,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от…
Дом 4 спальнив Sylvains-les-Moulins, Франция
Дом 4 спальни
Sylvains-les-Moulins, Франция
16 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
В Горде, недалеко от знаменитых туристических мест Люберона (Руссильон, Оппед, Бонньё, Лурм…
Замок 10 спаленв Doville, Франция
Замок 10 спален
Doville, Франция
600 м²
€ 1,980,000
Потрясающий замок находится в стране Дож, в Нормандии, всего в 25 км от моря. Собственность…
Дом 6 спаленв Doville, Франция
Дом 6 спален
Doville, Франция
500 м²
€ 2,730,000
Исключительный дом в коммуне Довиль в регионе Нижняя Нормандия. Жилая площадь занимает 500 к…
Дом 8 спаленв Doville, Франция
Дом 8 спален
Doville, Франция
400 м²
€ 1,490,000
Великолепный дом, расположенный в окружении спокойной и живописной природы, находится в 5 ми…
Дом 6 спаленв Doville, Франция
Дом 6 спален
Doville, Франция
400 м²
€ 1,400,000
Чудесный дом рядом с городом Довиль во Франции. Жилая площадь объекта недвижимости занимает …
Дом 6 спаленв Doville, Франция
Дом 6 спален
Doville, Франция
480 м²
€ 1,100,000
Красивый дом неподалеку от коммуны Довиль в Нормандии. Довиль – это одновременно город и ком…

Параметры недвижимости в Нормандия, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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