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Купить таунхаус в Иль-де-Франс, Франция

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3 объекта найдено
Таунхаус 5 спаленв Париж, Франция
Таунхаус 5 спален
Париж, Франция
350 м²
€ 3,900,000
Семейный таунхаус располагается рядом с парком Монсо в Париже. Парк Монсо расположен в 8-ом …
Таунхаус 5 спаленв Париж, Франция
Таунхаус 5 спален
Париж, Франция
350 м²
€ 3,700,000
Роскошный таунхаус площадью 350 кв. м. находится в столице Франции – Париже. Дом имеет богат…
Таунхаус 4 спальнив Париж, Франция
Таунхаус 4 спальни
Париж, Франция
250 м²
€ 2,430,000
Прекрасный таунхаус расположен в 16 округе Парижа, на знаменитой авеню Фош. Дом находится в …

Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

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недорогая
элитное
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