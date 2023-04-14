Купить квартиру в Draguignan, Франция

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12 объектов найдено
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Квартира 4 спальни
Сент-Максим, Франция
149 м²
€ 999,000
Ваш портал недвижимости Французской Ривьеры AGENCY EXCLUSIVE. Очень хороший 5-комнатный дупл…
Пентхаус 3 спальни
Сент-Максим, Франция
107 м²
€ 1,295,000
Этот великолепный пентхаус с террасой на крыше 196 м ² на четвертом этаже резиденции в центр…
Квартира 2 спальни
Сент-Максим, Франция
160 м²
€ 1,390,000
Very nice apartment with exceptional panoramic sea view of the Gulf of Saint-Tropez, the vil…
Квартира 3 спальни
Сент-Максим, Франция
2 ванных комнат
110 м²
€ 870,000
Unique new construction in Sainte Maxime, just 200 meters from the beach. This new residence…
Квартира 4 спальни
Ла-Круа-Вальме, Франция
3 ванных комнат
€ 4,800,000
Расположенный высоко в безопасном Домен-де-ла-Валле, в конце дороги, это свойство является п…
Квартира 7 спален
Сен-Тропе, Франция
€ 5,500,000
We can't tell you or show you anything more as this unique property is off-market. But we ca…
Квартира 11 спален
Кавалер-сюр-Мер, Франция
650 м²
€ 8,500,000
One of the finest properties from the Golden Age of the area. Full of history, full of charm…
Квартира 4 спальни
Сен-Тропе, Франция
4 ванных комнат
226 м²
€ 12,750,000
Probably one of the most seen, iconic properties in the area. A stunning apartment in Chate…
Квартира 3 спальни
Ла-Круа-Вальме, Франция
180 м²
€ 1,298,500
Penthouse with superb terrace facing South / West with breathtaking views of the Golden Isla…
Квартира 1 спальня
Сент-Максим, Франция
1 ванных комнат
103 м²
€ 815,000
Nice exceptional apartment on the second floor in a secure residence with elevator. Ideally …
Квартира 2 спальни
Сент-Максим, Франция
1 ванных комнат
90 м²
€ 995,000
Ideally located, in the heart of downtown Sainte Maxime, superb 3-room apartment tastefully …
Квартира 3 спальни
Сент-Максим, Франция
1 ванных комнат
103 м²
€ 841,966
Внеплановая продажа в Sainte Maxime Lot 109. Продается 4-комнатная квартира с садом 116 м ² …
Параметры недвижимости в Draguignan, Франция
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