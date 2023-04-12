Купить шале во Франции

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38 объектов найдено
Шале 10 спаленв Megeve, Франция
Шале 10 спален
Megeve, Франция
17 Количество комнат 10 ванных комнат 750 м² Количество этажей 2
€ 15,000,000
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машин…
Шале 4 спальнив Les Allues, Франция
Шале 4 спальни
Les Allues, Франция
3 ванных комнат
€ 1,280,000
LES 3 VALLEES: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОМАНИЯ Эта программа будет построена в районе Лайтеле, в Мери…
Шале 4 спальнив Praz-sur-Arly, Франция
Шале 4 спальни
Praz-sur-Arly, Франция
3 ванных комнат
€ 1,420,000
Этот проект в Haut Savoie предлагает Studio Apartments 4, которые идеально расположены и отк…
Шале 4 спальнив Tignes, Франция
Шале 4 спальни
Tignes, Франция
4 ванных комнат
€ 4,104,000
13 Шале 13 ДИЗАЙНЕРОВ ОДИН ШАЛЕТ, ОДИН ДИЗАЙНЕР, ОДИН ИЗ РАБОТЫ ИСКУССТВА 13 шале, 13 извест…
Шале 4 спальнив La Garde, Франция
Шале 4 спальни
La Garde, Франция
3 ванных комнат
€ 1,420,000
На высоте 1800 м в диапазоне Альп ‘ Grandes Rousses ’ L’Alpe d’Huez гнездится в горах ‘ Oisa…
Шале 3 спальнив La Garde, Франция
Шале 3 спальни
La Garde, Франция
2 ванных комнат
€ 1,035,000
Альп д'Юэз по прозвищу «Остров Солнца» из-за исключительного количества солнечного света, ко…
Шале 3 спальнив Les Gets, Франция
Шале 3 спальни
Les Gets, Франция
2 ванных комнат
€ 925,000
Искусство жизни сделано в Les Gets. Фортуна поддерживает смелый девиз Les Gets. Этот ср…
Шале 6 спаленв Альбервиль, Франция
Шале 6 спален
Альбервиль, Франция
273 м²
€ 4,000,000
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
Шале 4 спальнив Альбервиль, Франция
Шале 4 спальни
Альбервиль, Франция
204 м²
€ 3,060,000
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
Шале 5 спаленв Альбервиль, Франция
Шале 5 спален
Альбервиль, Франция
225 м²
€ 3,260,000
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
Шале 12 спаленв Франция, Франция
Шале 12 спален
Франция, Франция
400 м²
€ 5,200,000
Великолепное шале расположено на солнечном склоне деревушки Форне, Валь д'Изер, Франция. 
Шале 3 спальнив Альбервиль, Франция
Шале 3 спальни
Альбервиль, Франция
327 м²
€ 3,780,000
Современное шале расположено в частном и тихом жилом районе Куршевель Вилладж, Куршевель 155…
Шале 6 спаленв Альбервиль, Франция
Шале 6 спален
Альбервиль, Франция
366 м²
€ 11,500,000
Превосходное шале, расположенное в Куршевеле 1850, с 6 просторными спальнями, одна из которы…
Шале 4 спальнив Альбервиль, Франция
Шале 4 спальни
Альбервиль, Франция
240 м²
€ 4,500,000
Роскошное шале расположено у подножья горнолыжных склонов в Куршевеле, Франция. Шале в тради…
Шалев Межев, Франция
Шале
Межев, Франция
200 м²
€ 4,700,000
Франция Рона-Альпы г.Межев Новое шале с видом на Монблан …
Шалев Межев, Франция
Шале
Межев, Франция
330 м²
€ 6,800,000
Франция Рона-Альпы г.Межев Шале в центре Межева Крайн…
Шалев Межев, Франция
Шале
Межев, Франция
480 м²
€ 9,500,000
Франция Рона-Альпы г.Межев Шале с отделкой от известного дизайнера …
Шалев Куршевель, Франция
Шале
Куршевель, Франция
938 м²
€ 12,000,000
Франция департамент Савойя, регион Рона-Альпы горнолыжный курорт Куршевель …
Шалев Межев, Франция
Шале
Межев, Франция
500 м²
€ 13,000,000
Франция Рона-Альпы г.Межев Шале в самом центре Межева …
Шалев Франция, Франция
Шале
Франция, Франция
4 м²
€ 4,306,000
Особняк в стиле ар-деко 1937 года строительства с видом на море, Антиб, Франция. Вилла полно…
Шале 5 спаленв Cognac-la-Foret, Франция
Шале 5 спален
Cognac-la-Foret, Франция
700 м²
€ 988,000
Роскошный особняк расположен в регионе Коньяк, Франция. Дом находится между Жарнаком и Руилл…
Шале 13 спаленв Франция, Франция
Шале 13 спален
Франция, Франция
600 м²
€ 990,000
Превосходный особняк 18 века расположен в винном апелласьоне Кенси в Долине Луары, Франция. …
Шале 7 спаленв Франция, Франция
Шале 7 спален
Франция, Франция
900 м²
€ 1,950,000
Изумительное шато XVIII века расположено в коммуне Клермон-Саве, Гасконь, Франция. Шато было…
Шале 17 спаленв Франция, Франция
Шале 17 спален
Франция, Франция
1 000 м²
€ 2,515,000
Этот красивый замок 19 века, окруженный парком 9 га, расположен в 25 км к северу от Тура, в …
Шале 5 спаленв Франция, Франция
Шале 5 спален
Франция, Франция
250 м²
€ 900,000
Старинный особняк в регионе Нормандия. Нормандия – это одна из самых романтических и популяр…
Шале 5 спаленв Франция, Франция
Шале 5 спален
Франция, Франция
400 м²
€ 2,900,000
Роскошное шале 19го века в традиционном савойском стиле расположено в небольшой деревушке с…
Шале 4 спальнив Франция, Франция
Шале 4 спальни
Франция, Франция
280 м²
€ 2,950,000
Очаровательное шале расположено на возвышенности в альпийской деревне во Франции. Деревушка …
Шале 4 спальнив Франция, Франция
Шале 4 спальни
Франция, Франция
210 м²
€ 315,000
Очаровательное шале расположено в районе Южных Провансальских Альп в коммуне Лез-Ор. Шале об…
Шалев Nogent-sur-Marne, Франция
Шале
Nogent-sur-Marne, Франция
4 м²
€ 3,500,000
Прекрасный особняк в Ножан-сюр-Марн, Иль-де-Франс. В доме 4 роскошные спальни с ванными ком…
Шалев Дордонь, Франция
Шале
Дордонь, Франция
4 м²
€ 3,100,000
Чудесный особняк расположен в тихом живописном местечке в Бомон-дю-Перигор недалеко от Берже…

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