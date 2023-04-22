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Жильё в Avignon, Франция

Авиньон
2
7 объектов найдено
Дом 10 комнат в Le Thor, Франция
Дом 10 комнат
Le Thor, Франция
10 Количество комнат 580 м²
Цена по запросу
Дом 6 комнат в Avignon, Франция
Дом 6 комнат
Avignon, Франция
6 Количество комнат 341 м²
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Avignon, Франция
Квартира 4 комнаты
Avignon, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 335,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Хорошо спроектированная резиденция в саду предлагает ква…
Квартира 2 комнаты в Avignon, Франция
Квартира 2 комнаты
Avignon, Франция
2 Количество комнат 44 м²
€ 214,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Хорошо спроектированная резиденция в саду предлагает ква…
Квартира 2 комнаты в Fontaine-de-Vaucluse, Франция
Квартира 2 комнаты
Fontaine-de-Vaucluse, Франция
2 Количество комнат
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни в Avignon, Франция
Таунхаус 3 спальни
Avignon, Франция
4 Количество комнат
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Avignon, Франция
Вилла 4 спальни
Avignon, Франция
200 м²
€ 895,000
Дизайнерская вилла расположена в 15 минутах езды от города Авиньон. Вилла стилизована в совр…

Параметры недвижимости в Avignon, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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