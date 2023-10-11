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Жильё возле озера в Южная Карелия, Финляндия

Район Иматра
44
Иматра
38
Район Лаппеэнранта
28
Лаппеэнранта
17
Луумяки
7
Руоколахти
5
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€139,000

Типы недвижимости в Южная Карелия

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Параметры недвижимости в Южная Карелия, Финляндия

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