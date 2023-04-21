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Дома в Южная Карелия, Финляндия

Район Иматра
12
Иматра
10
Район Лаппеэнранта
8
Йоутсено
2
Савитайпале
2
Lauritsala
1
Лаппеэнранта
1
Леми
1
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20 объектов найдено
Таунхаус в Иматра, Финляндия
Таунхаус
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно проведение сделки и оплата в России!!!!!! Возможно дистанционное проведение сделк…
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Дом 3 спальни в Иматра, Финляндия
Дом 3 спальни
Иматра, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 138 м² 1/1 Этаж
€ 120,000
Дом в Рауха рядом с Иматран Спа в жилом районе города Лаппеенранта.Хорошая инфраструктура,ря…
Дом в Йоутсено, Финляндия
Дом
Йоутсено, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом в Руоколахти, Финляндия
Дом
Руоколахти, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Савитайпале, Финляндия
Таунхаус
Савитайпале, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом в Jurvala, Финляндия
Дом
Jurvala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Бол…
Таунхаус в Савитайпале, Финляндия
Таунхаус
Савитайпале, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В т…
Коттедж в Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Есть во…
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия!!! Возможен расчет в Росси…
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Дом в Lauritsala, Финляндия
Дом
Lauritsala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В т…
Таунхаус в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Таунхаус
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Предлагаются к продаже просторные апартаменты в рядном, малоквартирном доме (всего 6 квартир…
Таунхаус в Иматра, Финляндия
Таунхаус
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Коттедж в Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Хор…
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! До…
Дом в Париккала, Финляндия
Дом
Париккала, Финляндия
Цена по запросу
Продается дом для круглогодичного проживания в пригороде Parikkala, рядом с озером, в глуши …
Коттедж в Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
В городе Иматра продаётся коттедж на берегу озера Сайма, площадью 77 m² и год постройки…
Дом в Йоутсено, Финляндия
Дом
Йоутсено, Финляндия
Цена по запросу
Покупаете, получаете визу на всех членов семьи и спокойно катаетесь в Финляндию и по всей Ев…
Дом 3 спальни в Леми, Финляндия
Дом 3 спальни
Леми, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 1/1 Этаж
€ 56,000
Дом в Леми в Лаппеенранте с тремя спальнями, светлой просторной гостиной. Дом в одном этаже,…

Параметры недвижимости в Южная Карелия, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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