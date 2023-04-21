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Квартиры в Южная Карелия, Финляндия

Район Иматра
25
Иматра
22
Район Лаппеэнранта
9
Taavetti
4
Лаппеэнранта
4
Луумяки
4
Париккала
2
Савитайпале
1
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35 объектов найдено
Квартира в Симпеле, Финляндия
Квартира
Симпеле, Финляндия
€ 10,409
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
€ 30,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Есть во…
Квартира в Париккала, Финляндия
Квартира
Париккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира в Париккала, Финляндия
Квартира
Париккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Возможн…
Квартира в Савитайпале, Финляндия
Квартира
Савитайпале, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Taavetti, Финляндия
Квартира
Taavetti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира 1 спальня в Иматра, Финляндия
Квартира 1 спальня
Иматра, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 2/2 Этаж
€ 22,900
Двухкомнатная квартира в Иматре.Квартира находится в тихом и зеленом районе.Квартира светлая…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноко…
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Тр…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Гот…
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Taavetti, Финляндия
Квартира
Taavetti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира 2 спальни в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира 2 спальни
Район Лаппеэнранта, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 2/6 Этаж
€ 169,000
Трехкомнатная квартира в центре г. Лаппеенранты! Дом находится на собственном участке. Инфра…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В д…

Параметры недвижимости в Южная Карелия, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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