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Жильё в Лаппеэнранта, Финляндия

5 объектов найдено
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Тр…
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира 2 спальни в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира 2 спальни
Район Лаппеэнранта, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 2/6 Этаж
€ 169,000
Трехкомнатная квартира в центре г. Лаппеенранты! Дом находится на собственном участке. Инфра…
Таунхаус в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Таунхаус
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Предлагаются к продаже просторные апартаменты в рядном, малоквартирном доме (всего 6 квартир…
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Че…

Параметры недвижимости в Лаппеэнранта, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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