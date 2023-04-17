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Купить квартиру в Oulun seutukunta, Финляндия

Кемпеле
3
Оулу
2
Квартира В архив
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7 объектов найдено
Квартирав Oulun seutukunta, Финляндия
Квартира
Oulun seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Oulun seutukunta, Финляндия
Квартира
Oulun seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Квартирав Riihikylae, Финляндия
Квартира
Riihikylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Asemaperae, Финляндия
Квартира
Asemaperae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартира 1 спальняв Кемпеле, Финляндия
Квартира 1 спальня
Кемпеле, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 1/1 Этаж
€ 104,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Кемпеле, Финляндия
Квартира 1 спальня
Кемпеле, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 1/1 Этаж
€ 104,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Кемпеле, Финляндия
Квартира 2 спальни
Кемпеле, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Oulun seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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