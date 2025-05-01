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Квартиры с видом на море в Oulu sub region, Финляндия

Оулу
47
Оулунсало
3
Квартира Удалить
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/13
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,821
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Oulu sub region

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Oulu sub region, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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