  2. Финляндия
  3. Oulu sub-region
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Oulu sub region, Финляндия

Квартира 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$98,973
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
