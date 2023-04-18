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Купить дом в Loviisan seutukunta, Финляндия

Ловийса
2
4 объекта найдено
Дом 3 спальнив Ловийса, Финляндия
Дом 3 спальни
Ловийса, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 1/3 Этаж
€ 65,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Ловийса, Финляндия
Дом 2 спальни
Ловийса, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м² 1/3 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Tesjoki, Финляндия
Дом 3 спальни
Tesjoki, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² 1/2 Этаж
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Tesjoki, Финляндия
Дом 2 спальни
Tesjoki, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1/1 Этаж
€ 119,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Loviisan seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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