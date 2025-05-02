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Дома с террасой в Loviisa sub region, Финляндия

Ловийса
11
2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Garnison, Финляндия
Дом 5 комнат
Garnison, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$191,057
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Ловийса, Финляндия
Дом 5 комнат
Ловийса, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$283,173
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Loviisa sub region, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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