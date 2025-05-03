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Коттеджи с террасой в Финляндии

Материковая Финляндия
36
Уусимаа
4
Helsinki sub region
3
Лапландия
17
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4 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Вихти, Финляндия
Коттедж 1 комната
Вихти, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$75,728
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 2 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Это идеально расположенный коттедж с современными удобствами для тех, кто ищет спокойствия. …
$178,582
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 4 комнаты в Муонио, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Муонио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$197,796
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 2 комнаты в Unarin Luusua, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Unarin Luusua, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$91,551
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Параметры недвижимости в Финляндии

с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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