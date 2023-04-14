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Купить недвижимость в Лимасол, Кипр

Лимасол
720
demos germasogeias
203
koinoteta agiou tychona
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demos mesa geitonias
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koinoteta parekklesias
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1 347 объектов найдено
Дуплекс 4 комнатыв Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1 Этаж
€ 148,500
Новый проект на этапе карандаша в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, так ка…
Студия 3 комнатыв Akrotiri, Кипр
Студия 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 97,000
В районе Кучук Эренкой началось строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятно у…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 141 м² 1/1 Этаж
€ 385,000
Продается квартира площадью 141 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 385,000
Продается квартира площадью 141 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 203 м² 2/1 Этаж
€ 725,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 203 м² 4/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 260 м² 2/1 Этаж
€ 2,785,000
Продается квартира площадью 260 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 512 м²
€ 1,350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 512 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 662 м²
€ 2,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 287 м²
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 3 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
235 м²
€ 685,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 235 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 162 м² 3/1 Этаж
€ 560,000
Продается квартира площадью 162 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 160 м² 3/1 Этаж
€ 690,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 140 м² 1/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 229 м²
€ 630,000
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Квартира 4 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 201 м² 3/1 Этаж
€ 1,431,000
Продается квартира площадью 201 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 127 м² 1/1 Этаж
€ 827,000
Продается квартира площадью 127 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 169 м² 1/1 Этаж
€ 1,059,000
Продается квартира площадью 169 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 170 м² 3/1 Этаж
€ 1,221,000
Продается квартира площадью 170 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 184 м²
€ 610,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 224 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 3 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 128 м²
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 360 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 106 м² 2/1 Этаж
€ 334,000
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 163 м² 5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 248 м² 8/1 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Дом 2 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Дом 6 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
8 Количество комнат 295 м²
€ 575,000
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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