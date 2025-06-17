Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Филиппины
  3. Lapu-Lapu
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Lapu Lapu, Филиппины

Кондо Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Кондо в Punta Engano, Филиппины
Кондо
Punta Engano, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Beachfront Luxury Condominium Units в Себу, ФилиппиныРасположение: Пунта Энганьо, город Лапу…
$338,283
Оставить заявку
Кондо в Punta Engano, Филиппины
Кондо
Punta Engano, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 99 м²
Beachfront Luxury Condominium Units в Себу, ФилиппиныРасположение: Пунта Энганьо, город Лапу…
$587,544
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Lapu Lapu, Филиппины

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти