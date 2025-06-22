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Кондо в Central Visayas, Филиппины

Себу
4
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6 объектов найдено
Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Последний оставшийся отряд!Кондоминиум высокого класса Подразделение в городе СебуРасположен…
$765,588
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Кондо в Punta Engano, Филиппины
Кондо
Punta Engano, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 99 м²
Beachfront Luxury Condominium Units в Себу, ФилиппиныРасположение: Пунта Энганьо, город Лапу…
$587,544
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Кондо в Punta Engano, Филиппины
Кондо
Punta Engano, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Beachfront Luxury Condominium Units в Себу, ФилиппиныРасположение: Пунта Энганьо, город Лапу…
$338,283
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 34 м²
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell - это мног…
$179,252
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell - это мног…
$286,803
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell - это мног…
$250,952
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Параметры недвижимости в Central Visayas, Филиппины

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