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Кондо в Metro Manila, Филиппины

Тагиг
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4 объекта найдено
Кондо в Тагиг, Филиппины
Кондо
Тагиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продажа: Полностью Меблированный Кондо в McKinley Venice, Taguig CityЖивите в стиле и удобст…
$141,572
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Кондо в Тагиг, Филиппины
Кондо
Тагиг, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
3-комнатный блок для продажи в BGC - главное расположение в Burgos Circle!Ищете просторный д…
$796,344
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Кондо в Тагиг, Филиппины
Кондо
Тагиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Описание имущества:1 спальня66 кв.мДизайн интерьераСлот для парковки
$233,027
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Кондо в Тагиг, Филиппины
Кондо
Тагиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
AVIDA 34th Street BGC Tower 1 в продаже-1 спальный блок 37 кв.м (без парковки)полумесяц- Лиц…
$161,326
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