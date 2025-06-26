Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Филиппины
  3. Себу
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Себу, Филиппины

Кондо Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 34 м²
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell - это мног…
$179,252
Оставить заявку
Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell - это мног…
$286,803
Оставить заявку
Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell - это мног…
$250,952
Оставить заявку
Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Последний оставшийся отряд!Кондоминиум высокого класса Подразделение в городе СебуРасположен…
$765,588
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Себу, Филиппины

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти