  2. Филиппины
  3. Кавите
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Кавите, Филиппины

3 объекта найдено
Кондо в Iruhin South, Филиппины
Кондо
Iruhin South, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
1-комнатный блок - Тагайтайское нагорьеДостопримечательности: Местоположение: Тагайтайское н…
$163,305
Кондо в Balite II, Филиппины
Кондо
Balite II, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
50 процентов!Монтелуче, Силанг - Тагайтай РоудПодробности:Тип лофтаПолностью отшлифованный3 …
$134,082
Кондо в Tagaytay, Филиппины
Кондо
Tagaytay, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Prime Residences | 2 спальни, 58 кв.мОпыт современного проживания в этом хорошо оборудованно…
$120,330
