  2. Филиппины
  3. Calabarzon
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Calabarzon, Филиппины

Кондо в Tagaytay, Филиппины
Кондо
Tagaytay, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Prime Residences | 2-Bedroom, 58 sqm Experience modern living in this well-appointed 2-bedro…
$120,330
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Iruhin South, Филиппины
Кондо
Iruhin South, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
1-Bedroom Unit – Tagaytay Highlands Property Highlights: Location: Tagaytay Highlands – Prem…
$163,305
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Balite II, Филиппины
Кондо
Balite II, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
50% OFF!  Monteluce, Silang – Tagaytay Road Details: Loft Type Fully Furnished 3 bedrooms 2 …
$134,082
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
