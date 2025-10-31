Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Филиппины
  3. Паранак
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Паранак, Филиппины

2 объекта найдено
Кондо в Паранак, Филиппины
Кондо
Паранак, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Наслаждайтесь захватывающим дух видом на закат Манилы из этого просторного и элегантного кон…
$360,479
Кондо в Паранак, Филиппины
Кондо
Паранак, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
🌿 Для экспатов и инвесторов: 2-комнатный блок в Атертоне - Паранак-СитиВладейте качественным…
$109,790
Параметры недвижимости в Паранак, Филиппины

