Жилой комплекс Salalah Resort

Полностью интегрированное прибрежное сообщество, расположенное в Хавана-Салала, Оман. Расположенный непосредственно на берегу Аравийского моря и Индийского океана, этот эксклюзивный комплекс представляет собой самое зеленое побережье Ближнего Востока и предлагает непревзойденный роскошный образ жизни.
Созданный для тех, кто предъявляет требования к экстраординарному, комплекс обладает эксклюзивными партнерскими отношениями в сфере жилой недвижимости с брендами с мировым именем, включая Jacob & Co, Elie Saab, Luxury Living Group, Trussardi, Bentley Home, Kadar, John Richmond и Gianfranco Ferre Home.
Каждый объект недвижимости здесь сдается полностью меблированным. Вы будете окружены качеством, так как каждая резиденция включает в себя:
- Отделку из натурального камня и богатые фактуры.
- Итальянскую дизайнерскую мебель и освещение.
- Кухонное оборудование и бытовую технику премиум-класса.
- Элитный текстиль и столовую посуду.
Резиденции для любого образа жизни, от студий до вилл-особняков:
- Заявление о заинтересованности (EOI): 15 000 долларов США
- Студии: Цены от 149 800 долларов США
- Апартаменты с 1 спальней: Цены от 299 500 долларов США
- Апартаменты с 2 спальнями: Цены от 490 000 долларов США
- Также доступны: Таунхаусы, виллы, резиденции Richmond и резиденции Trussardi.
Спроектированный как курорт, который никогда не нужно покидать, вода всегда находится поблизости. Жителям предоставляется доступ к:
- Частному пляжу для утренних заплывов, принятия солнечных ванн или спокойных прогулок вдоль побережья.
- Потрясающему центральному бассейну и тихим водным каналам.
- Эксклюзивному пляжному клубу и полностью оборудованному тренажерному залу.
- Специализированному медицинскому веллнес-центру и спа-салону, предлагающим диагностику, медицинские осмотры и восстановительные процедуры.
- Пятизвездочному отелю на 130 номеров для изысканных ужинов, частных мероприятий и расслабляющих дней у бассейна.
- Семейным открытым игровым площадкам, пешеходным дорожкам и тщательно подобранным торговым и досуговым опциям.
Превосходное расположение:
- Расположен всего в 30 минутах от международного аэропорта Салала.
- Находится в круглогодичном туристическом направлении, известном своим теплым прибрежным климатом, пышными ландшафтами и сезонными водопадами.
- Обладает высокой транспортной доступностью с прямыми авиасообщениями через 15 авиакомпаний по 17 направлениям.
- Салала ежегодно принимает более одного миллиона посетителей при средней продолжительности пребывания гостей 5,6 ночи.
Исключительный долгосрочный инвестиционный потенциал:
- 100% право безусловной собственности (фрихолд) для иностранных покупателей.
- Покупатели имеют право на получение возобновляемой двухлетней резидентской визы.
- Преимущества режима с низким налогообложением при отсутствии налога на наследство.
- Круглогодичная туристическая привлекательность, включая пользующийся большой популярностью сезон хариф.
- Рост цен на жилье на двузначные проценты из года в год.
- Долгосрочный рост всесторонне поддерживается государственной инициативой Oman Vision 2040.
Гибкий план оплаты 50/50:
- 10% при бронировании (EOI)
- 10% при подписании Договора купли-продажи (SPA) через 45 дней после бронирования.
- 5% через шесть месяцев после бронирования.
- 5% через двенадцать месяцев после бронирования.
- 10% через восемнадцать месяцев после бронирования.
- 10% через двадцать четыре месяца после бронирования.
- 50% при сдаче объекта в эксплуатацию.
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