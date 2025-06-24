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Жилой комплекс Salalah Resort

Салала, Оман
от
$149,800
BTC
1.7818412
ETH
93.3939143
USDT
148 104.9389734
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
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ID: 39757
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Оман
  • Область / штат
    Дофар
  • Город
    Салала
  • Адрес
    Duqm Hasik Salalah Road, 17

О комплексе

Полностью интегрированное прибрежное сообщество, расположенное в Хавана-Салала, Оман. Расположенный непосредственно на берегу Аравийского моря и Индийского океана, этот эксклюзивный комплекс представляет собой самое зеленое побережье Ближнего Востока и предлагает непревзойденный роскошный образ жизни.

Созданный для тех, кто предъявляет требования к экстраординарному, комплекс обладает эксклюзивными партнерскими отношениями в сфере жилой недвижимости с брендами с мировым именем, включая Jacob & Co, Elie Saab, Luxury Living Group, Trussardi, Bentley Home, Kadar, John Richmond и Gianfranco Ferre Home.

 

Каждый объект недвижимости здесь сдается полностью меблированным. Вы будете окружены качеством, так как каждая резиденция включает в себя:

  •  Отделку из натурального камня и богатые фактуры.
  •  Итальянскую дизайнерскую мебель и освещение.
  •  Кухонное оборудование и бытовую технику премиум-класса.
  •  Элитный текстиль и столовую посуду.

 

Резиденции для любого образа жизни, от студий до вилл-особняков:

  •  Заявление о заинтересованности (EOI): 15 000 долларов США
  •  Студии: Цены от 149 800 долларов США
  •  Апартаменты с 1 спальней: Цены от 299 500 долларов США
  •  Апартаменты с 2 спальнями: Цены от 490 000 долларов США
  • Также доступны: Таунхаусы, виллы, резиденции Richmond и резиденции Trussardi.

 

Спроектированный как курорт, который никогда не нужно покидать, вода всегда находится поблизости. Жителям предоставляется доступ к:

  •  Частному пляжу для утренних заплывов, принятия солнечных ванн или спокойных прогулок вдоль побережья.
  •  Потрясающему центральному бассейну и тихим водным каналам.
  •  Эксклюзивному пляжному клубу и полностью оборудованному тренажерному залу.
  •  Специализированному медицинскому веллнес-центру и спа-салону, предлагающим диагностику, медицинские осмотры и восстановительные процедуры.
  •  Пятизвездочному отелю на 130 номеров для изысканных ужинов, частных мероприятий и расслабляющих дней у бассейна.
  •  Семейным открытым игровым площадкам, пешеходным дорожкам и тщательно подобранным торговым и досуговым опциям.

 

Превосходное расположение:

  1.   Расположен всего в 30 минутах от международного аэропорта Салала.
  2.   Находится в круглогодичном туристическом направлении, известном своим теплым прибрежным климатом, пышными ландшафтами и сезонными водопадами.
  3.  Обладает высокой транспортной доступностью с прямыми авиасообщениями через 15 авиакомпаний по 17 направлениям.
  4.   Салала ежегодно принимает более одного миллиона посетителей при средней продолжительности пребывания гостей 5,6 ночи.

 

Исключительный долгосрочный инвестиционный потенциал:

  •  100% право безусловной собственности (фрихолд) для иностранных покупателей.
  •  Покупатели имеют право на получение возобновляемой двухлетней резидентской визы.
  •  Преимущества режима с низким налогообложением при отсутствии налога на наследство.
  •  Круглогодичная туристическая привлекательность, включая пользующийся большой популярностью сезон хариф.
  •  Рост цен на жилье на двузначные проценты из года в год.
  •  Долгосрочный рост всесторонне поддерживается государственной инициативой Oman Vision 2040.

 

Гибкий план оплаты 50/50:

  •  10% при бронировании (EOI)
  •  10% при подписании Договора купли-продажи (SPA) через 45 дней после бронирования.
  •  5% через шесть месяцев после бронирования.
  •  5% через двенадцать месяцев после бронирования.
  •  10% через восемнадцать месяцев после бронирования.
  •  10% через двадцать четыре месяца после бронирования.
  •  50% при сдаче объекта в эксплуатацию.

 

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Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Местонахождение на карте

Салала, Оман
Еда и напитки

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