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Жильё в Muscat Province, Оман

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Маскат, Оман
Квартира 2 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 2
Количество этажей 10
Аида, Йити и Йенкит, Маскат, ОманПраво собственности: 100% иностранная собственность Тип нед…
$182,619
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Параметры недвижимости в Muscat Province, Оман

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