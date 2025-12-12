Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жилье в Салала, Оман

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Салала, Оман
Квартира 2 комнаты
Салала, Оман
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Появилась в продаже редкая квартира c рассрочкой платежа, в лазурной Салале, с видом на лаг…
$285,000
