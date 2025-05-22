Квартира в новостройке NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

О проекте
Aphrodite Aqua — это новейший этап знаменитого комплекса Aphrodite, расположенного прямо на песчаном побережье Газиверена, Северный Кипр. Два современных 14-этажных башенных корпуса предлагают сочетание жизни у моря, первоклассных удобств и захватывающих видов на Средиземное море. Проект спроектирован как для отдыха, так и для инвестиций, объединяя роскошь на пляже с долгосрочной ценностью.
Ключевые особенности:
Проект на первой береговой линии в Газиверене
Две башни по 14 этажей, всего 328 квартир
Панорамные виды на море и горы
Бескрайний бассейн и спортзал на крыше, аквапарк
Часть курортного комплекса Aphrodite с полным спа и велнес-сервисом
Доступные типы квартир
Aphrodite Aqua предлагает широкий выбор стильных резиденций у моря, разработанных для максимального комфорта.
Студия
1-спальная квартира
Двухуровневая квартира с 1 спальней
Двухуровневая квартира с 3 спальнями
Преимущества расположения
Проект находится в Газиверене, округ Гюзельюрт, с прямым выходом на пляж и удобной близостью к ключевым точкам.
10 минут до центра Гюзельюрта
15 минут до Лефке / пограничного перехода
30 минут до Никосии (Лефкоша)
50 минут до Кирении (Гирне)
1 час до горнолыжного курорта
Рядом: руины Солы и дворец Вуни
Инфраструктура
Aphrodite Aqua предлагает широкий спектр удобств для отдыха и активного образа жизни.
Обслуживаемый пляж с мариной и водными видами спорта
Аквапарк и открытые бассейны
Бескрайний бассейн и спортзал на крыше
Современный фитнес, йога и зоны велнеса
Спа-центр с процедурами
Рестораны у моря и бары у бассейнов
Детская площадка и озелененные сады
Условия оплаты
Блок Aqua A: 50% первоначальный взнос, оставшиеся 50% — беспроцентными рассрочками на 30 месяцев.
Почему стоит инвестировать в Газиверен
Покупайте квартиры напрямую у застройщика в Газиверене с видом на море, доступом к пляжу и гибкими условиями оплаты. Газиверен — один из самых динамично развивающихся туристических и велнес-районов Северного Кипра, предлагающий высокий спрос на аренду, рост капитала и уникальное сочетание средиземноморского образа жизни и инвестиционной надежности.
О нас
DevoDirect – ваш прямой доступ к проверенным застройщикам по всему миру.