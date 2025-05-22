Квартира в новостройке NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

  1. Realting.com
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Lefke District
  • Город
    Lefke Belediyesi
  • Деревня
    Газивера

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

О комплексе

О проекте

Aphrodite Aqua — это новейший этап знаменитого комплекса Aphrodite, расположенного прямо на песчаном побережье Газиверена, Северный Кипр. Два современных 14-этажных башенных корпуса предлагают сочетание жизни у моря, первоклассных удобств и захватывающих видов на Средиземное море. Проект спроектирован как для отдыха, так и для инвестиций, объединяя роскошь на пляже с долгосрочной ценностью.

Ключевые особенности:

  • Проект на первой береговой линии в Газиверене

  • Две башни по 14 этажей, всего 328 квартир

  • Панорамные виды на море и горы

  • Бескрайний бассейн и спортзал на крыше, аквапарк

  • Часть курортного комплекса Aphrodite с полным спа и велнес-сервисом

Доступные типы квартир

Aphrodite Aqua предлагает широкий выбор стильных резиденций у моря, разработанных для максимального комфорта.

  • Студия

  • 1-спальная квартира

  • Двухуровневая квартира с 1 спальней

  • Двухуровневая квартира с 3 спальнями

Преимущества расположения

Проект находится в Газиверене, округ Гюзельюрт, с прямым выходом на пляж и удобной близостью к ключевым точкам.

  • 10 минут до центра Гюзельюрта

  • 15 минут до Лефке / пограничного перехода

  • 30 минут до Никосии (Лефкоша)

  • 50 минут до Кирении (Гирне)

  • 1 час до горнолыжного курорта

  • Рядом: руины Солы и дворец Вуни

Инфраструктура

Aphrodite Aqua предлагает широкий спектр удобств для отдыха и активного образа жизни.

  • Обслуживаемый пляж с мариной и водными видами спорта

  • Аквапарк и открытые бассейны

  • Бескрайний бассейн и спортзал на крыше

  • Современный фитнес, йога и зоны велнеса

  • Спа-центр с процедурами

  • Рестораны у моря и бары у бассейнов

  • Детская площадка и озелененные сады

Условия оплаты

Блок Aqua A: 50% первоначальный взнос, оставшиеся 50% — беспроцентными рассрочками на 30 месяцев.

Почему стоит инвестировать в Газиверен

Покупайте квартиры напрямую у застройщика в Газиверене с видом на море, доступом к пляжу и гибкими условиями оплаты. Газиверен — один из самых динамично развивающихся туристических и велнес-районов Северного Кипра, предлагающий высокий спрос на аренду, рост капитала и уникальное сочетание средиземноморского образа жизни и инвестиционной надежности.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 36.0 – 88.0
Цена за м², USD 1,527 – 2,869
Цена квартиры, USD 103,282 – 134,335
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 133.0
Цена за м², USD 1,518
Цена квартиры, USD 201,839

Местонахождение на карте

Газивера, Северный Кипр

