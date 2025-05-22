Квартира в новостройке NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

О проекте

Aphrodite Aqua — это новейший этап знаменитого комплекса Aphrodite, расположенного прямо на песчаном побережье Газиверена, Северный Кипр. Два современных 14-этажных башенных корпуса предлагают сочетание жизни у моря, первоклассных удобств и захватывающих видов на Средиземное море. Проект спроектирован как для отдыха, так и для инвестиций, объединяя роскошь на пляже с долгосрочной ценностью.

Ключевые особенности:

Проект на первой береговой линии в Газиверене

Две башни по 14 этажей, всего 328 квартир

Панорамные виды на море и горы

Бескрайний бассейн и спортзал на крыше, аквапарк

Часть курортного комплекса Aphrodite с полным спа и велнес-сервисом

Доступные типы квартир

Aphrodite Aqua предлагает широкий выбор стильных резиденций у моря, разработанных для максимального комфорта.

Студия

1-спальная квартира

Двухуровневая квартира с 1 спальней

Двухуровневая квартира с 3 спальнями

Преимущества расположения

Проект находится в Газиверене, округ Гюзельюрт, с прямым выходом на пляж и удобной близостью к ключевым точкам.

10 минут до центра Гюзельюрта

15 минут до Лефке / пограничного перехода

30 минут до Никосии (Лефкоша)

50 минут до Кирении (Гирне)

1 час до горнолыжного курорта

Рядом: руины Солы и дворец Вуни

Инфраструктура

Aphrodite Aqua предлагает широкий спектр удобств для отдыха и активного образа жизни.

Обслуживаемый пляж с мариной и водными видами спорта

Аквапарк и открытые бассейны

Бескрайний бассейн и спортзал на крыше

Современный фитнес, йога и зоны велнеса

Спа-центр с процедурами

Рестораны у моря и бары у бассейнов

Детская площадка и озелененные сады

Условия оплаты

Блок Aqua A: 50% первоначальный взнос, оставшиеся 50% — беспроцентными рассрочками на 30 месяцев.

Почему стоит инвестировать в Газиверен

Покупайте квартиры напрямую у застройщика в Газиверене с видом на море, доступом к пляжу и гибкими условиями оплаты. Газиверен — один из самых динамично развивающихся туристических и велнес-районов Северного Кипра, предлагающий высокий спрос на аренду, рост капитала и уникальное сочетание средиземноморского образа жизни и инвестиционной надежности.

О нас

DevoDirect – ваш прямой доступ к проверенным застройщикам по всему миру.