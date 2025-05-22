Квартира в новостройке NCP-171 West One 13 is a fully furnished 2-bedroom apartment for sale in Kyrenia (Girne)

О проекте
West One 13 — это полностью меблированная 2-комнатная квартира в самом центре Кирении (Гирне), Северный Кипр. Всего в 290 метрах от пляжа, этот готовый к заселению объект имеет турецкий титул собственности, что делает его идеальным вариантом для иностранных покупателей, ищущих недвижимость у моря на Северном Кипре напрямую от застройщика.
Ключевые особенности
290 м до пляжа
Центральное расположение в Кирении с полной городской инфраструктурой
Турецкий титул собственности, подходящий для иностранцев
Полностью меблированная квартира, готовая к заселению
Доступные варианты квартир
West One 13 предлагает:
2-комнатная квартира, полностью меблированная и готовая к проживанию
Расположение
Расположен в самом сердце Кирении (Гирне) — одного из ключевых центров недвижимости на Северном Кипре:
290 м до пляжа
Магазины, рестораны и сервисы в пешей доступности
Лёгкий доступ к современной инфраструктуре
Престижное расположение в центре Кирении
Удобства
Основные преимущества, делающие объект привлекательным для покупателей и инвесторов:
Центральное расположение вблизи пляжа
Высокое качество строительства и отделки
Турецкий титул собственности с немедленным оформлением
Наличие парковки поблизости
Условия оплаты
West One 13 можно приобрести, внеся первоначальный взнос £5,000. Остаток оплачивается единовременно при заключении сделки, что обеспечивает простую и прозрачную покупку напрямую у застройщика.
Почему стоит инвестировать в West One 13, Кирения
West One 13 — это редкая возможность приобрести готовую 2-комнатную квартиру в центре Гирне, Северный Кипр. С пляжем всего в 290 метрах, турецким титулом собственности и простой схемой оплаты наличными, этот объект сочетает в себе безопасность, удобство и высокий арендный потенциал.
О нас
DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему Северному Кипру и за его пределами. Без комиссий агентов. Без лишних хлопот. Только проверенные проекты и прозрачная покупка — напрямую у застройщика.