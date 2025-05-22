Квартира в новостройке NCP-171 West One 13 is a fully furnished 2-bedroom apartment for sale in Kyrenia (Girne)

О проекте

West One 13 — это полностью меблированная 2-комнатная квартира в самом центре Кирении (Гирне), Северный Кипр. Всего в 290 метрах от пляжа, этот готовый к заселению объект имеет турецкий титул собственности, что делает его идеальным вариантом для иностранных покупателей, ищущих недвижимость у моря на Северном Кипре напрямую от застройщика.

Ключевые особенности

290 м до пляжа

Центральное расположение в Кирении с полной городской инфраструктурой

Турецкий титул собственности, подходящий для иностранцев

Полностью меблированная квартира, готовая к заселению

Доступные варианты квартир

West One 13 предлагает:

2-комнатная квартира, полностью меблированная и готовая к проживанию

Расположение

Расположен в самом сердце Кирении (Гирне) — одного из ключевых центров недвижимости на Северном Кипре:

290 м до пляжа

Магазины, рестораны и сервисы в пешей доступности

Лёгкий доступ к современной инфраструктуре

Престижное расположение в центре Кирении

Удобства

Основные преимущества, делающие объект привлекательным для покупателей и инвесторов:

Центральное расположение вблизи пляжа

Высокое качество строительства и отделки

Турецкий титул собственности с немедленным оформлением

Наличие парковки поблизости

Условия оплаты

West One 13 можно приобрести, внеся первоначальный взнос £5,000. Остаток оплачивается единовременно при заключении сделки, что обеспечивает простую и прозрачную покупку напрямую у застройщика.

Почему стоит инвестировать в West One 13, Кирения

West One 13 — это редкая возможность приобрести готовую 2-комнатную квартиру в центре Гирне, Северный Кипр. С пляжем всего в 290 метрах, турецким титулом собственности и простой схемой оплаты наличными, этот объект сочетает в себе безопасность, удобство и высокий арендный потенциал.

О нас

DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему Северному Кипру и за его пределами. Без комиссий агентов. Без лишних хлопот. Только проверенные проекты и прозрачная покупка — напрямую у застройщика.