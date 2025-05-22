  1. Realting.com
  Квартира в новостройке NCP-171 West One 13 is a fully furnished 2-bedroom apartment for sale in Kyrenia (Girne)

Квартира в новостройке NCP-171 West One 13 is a fully furnished 2-bedroom apartment for sale in Kyrenia (Girne)

Карми, Северный Кипр
от
$325,235
;
2
ID: 27440
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi
  • Деревня
    Карми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

О комплексе

О проекте
West One 13 — это полностью меблированная 2-комнатная квартира в самом центре Кирении (Гирне), Северный Кипр. Всего в 290 метрах от пляжа, этот готовый к заселению объект имеет турецкий титул собственности, что делает его идеальным вариантом для иностранных покупателей, ищущих недвижимость у моря на Северном Кипре напрямую от застройщика.

Ключевые особенности

  • 290 м до пляжа

  • Центральное расположение в Кирении с полной городской инфраструктурой

  • Турецкий титул собственности, подходящий для иностранцев

  • Полностью меблированная квартира, готовая к заселению

Доступные варианты квартир
West One 13 предлагает:

  • 2-комнатная квартира, полностью меблированная и готовая к проживанию

Расположение
Расположен в самом сердце Кирении (Гирне) — одного из ключевых центров недвижимости на Северном Кипре:

  • 290 м до пляжа

  • Магазины, рестораны и сервисы в пешей доступности

  • Лёгкий доступ к современной инфраструктуре

  • Престижное расположение в центре Кирении

Удобства
Основные преимущества, делающие объект привлекательным для покупателей и инвесторов:

  • Центральное расположение вблизи пляжа

  • Высокое качество строительства и отделки

  • Турецкий титул собственности с немедленным оформлением

  • Наличие парковки поблизости

Условия оплаты
West One 13 можно приобрести, внеся первоначальный взнос £5,000. Остаток оплачивается единовременно при заключении сделки, что обеспечивает простую и прозрачную покупку напрямую у застройщика.

Почему стоит инвестировать в West One 13, Кирения
West One 13 — это редкая возможность приобрести готовую 2-комнатную квартиру в центре Гирне, Северный Кипр. С пляжем всего в 290 метрах, турецким титулом собственности и простой схемой оплаты наличными, этот объект сочетает в себе безопасность, удобство и высокий арендный потенциал.

О нас
DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему Северному Кипру и за его пределами. Без комиссий агентов. Без лишних хлопот. Только проверенные проекты и прозрачная покупка — напрямую у застройщика.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 111.0
Цена за м², USD 2,930
Цена квартиры, USD 324,033

Местонахождение на карте

Карми, Северный Кипр

