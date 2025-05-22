Квартира в новостройке NCP-132 CC Towers Iskele is a modern residential complex located in Boğaz

О проекте:
CC Towers Iskele — современный жилой комплекс в Боғаз (Искеле), состоящий из пяти блоков стильных апартаментов, созданных для комфорта и удобства. Курортная архитектура, просторные планировки и близость к морю создают динамичный образ жизни в спокойной прибрежной зоне.
Ключевые моменты:
Архитектура в курортном стиле и большие зоны отдыха
Престижное расположение рядом с морем, рынками и необходимыми сервисами
Спроектирован для сбалансированного образа жизни: отдых, проживание и инвестиция
Доступные типы апартаментов:
Апартаменты спроектированы с упором на комфорт, функциональность и современный внешний вид. Умные планировки и практичные пространства подходят как для отдыха, так и для долгосрочного проживания:
Студии от 32 м²
1+1 Тип 1 от 45 м²
1+1 Тип 2 от 61 м²
2+1 апартаменты от 69 м²
Преимущества расположения:
Комплекс расположен в оживлённом курортном городке Боғаз (Искеле), известном своей спокойной атмосферой и лёгким доступом к важным объектам инфраструктуры:
15 минут до Long Beach
15 минут до Pera Beach Club
20 минут до отеля Arkin Iskele
20 минут до отеля Merit Casino
5 минут до рыбных и мясных ресторанов
Инфраструктура:
CC Towers Iskele — это концепция современного проживания, направленная на повышение качества повседневной жизни с удобствами на территории:
Открытый бассейн (1 500 м²)
Крытый бассейн
Турецкая баня (хаммам)
Сауна и массаж
Магазин
Химчистка
Тренажёрный зал
Детская площадка
Мини-баскетбольная площадка
Ресторан и бар
Трансфер-услуги
Управление арендой
Дизельный генератор
Подземный и наземный паркинг
Условия оплаты:
Гибкие планы рассрочки на 10 и 20 лет, с первоначальным взносом от 35 % и беспроцентными платежами.
О нас:
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