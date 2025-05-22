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Квартира в новостройке NCP-132 CC Towers Iskele is a modern residential complex located in Boğaz

Trikomo, Северный Кипр
от
$77,558
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27093
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
CC Towers Iskele — современный жилой комплекс в Боғаз (Искеле), состоящий из пяти блоков стильных апартаментов, созданных для комфорта и удобства. Курортная архитектура, просторные планировки и близость к морю создают динамичный образ жизни в спокойной прибрежной зоне.

Ключевые моменты:

  • Архитектура в курортном стиле и большие зоны отдыха

  • Престижное расположение рядом с морем, рынками и необходимыми сервисами

  • Спроектирован для сбалансированного образа жизни: отдых, проживание и инвестиция

Доступные типы апартаментов:
Апартаменты спроектированы с упором на комфорт, функциональность и современный внешний вид. Умные планировки и практичные пространства подходят как для отдыха, так и для долгосрочного проживания:

  • Студии от 32 м²

  • 1+1 Тип 1 от 45 м²

  • 1+1 Тип 2 от 61 м²

  • 2+1 апартаменты от 69 м²

Преимущества расположения:
Комплекс расположен в оживлённом курортном городке Боғаз (Искеле), известном своей спокойной атмосферой и лёгким доступом к важным объектам инфраструктуры:

  • 15 минут до Long Beach

  • 15 минут до Pera Beach Club

  • 20 минут до отеля Arkin Iskele

  • 20 минут до отеля Merit Casino

  • 5 минут до рыбных и мясных ресторанов

Инфраструктура:
CC Towers Iskele — это концепция современного проживания, направленная на повышение качества повседневной жизни с удобствами на территории:

  • Открытый бассейн (1 500 м²)

  • Крытый бассейн

  • Турецкая баня (хаммам)

  • Сауна и массаж

  • Магазин

  • Химчистка

  • Тренажёрный зал

  • Детская площадка

  • Мини-баскетбольная площадка

  • Ресторан и бар

  • Трансфер-услуги

  • Управление арендой

  • Дизельный генератор

  • Подземный и наземный паркинг

Условия оплаты:
Гибкие планы рассрочки на 10 и 20 лет, с первоначальным взносом от 35 % и беспроцентными платежами.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 31.0 – 40.0
Цена за м², USD 2,502 – 2,786
Цена квартиры, USD 77,558 – 111,427
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 69.0
Цена за м², USD 1,211
Цена квартиры, USD 83,541

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-132 CC Towers Iskele is a modern residential complex located in Boğaz
Trikomo, Северный Кипр
от
$77,558
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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