Квартира в новостройке NCP-132 CC Towers Iskele is a modern residential complex located in Boğaz

О проекте:

CC Towers Iskele — современный жилой комплекс в Боғаз (Искеле), состоящий из пяти блоков стильных апартаментов, созданных для комфорта и удобства. Курортная архитектура, просторные планировки и близость к морю создают динамичный образ жизни в спокойной прибрежной зоне.

Ключевые моменты:

Архитектура в курортном стиле и большие зоны отдыха

Престижное расположение рядом с морем, рынками и необходимыми сервисами

Спроектирован для сбалансированного образа жизни: отдых, проживание и инвестиция

Доступные типы апартаментов:

Апартаменты спроектированы с упором на комфорт, функциональность и современный внешний вид. Умные планировки и практичные пространства подходят как для отдыха, так и для долгосрочного проживания:

Студии от 32 м²

1+1 Тип 1 от 45 м²

1+1 Тип 2 от 61 м²

2+1 апартаменты от 69 м²

Преимущества расположения:

Комплекс расположен в оживлённом курортном городке Боғаз (Искеле), известном своей спокойной атмосферой и лёгким доступом к важным объектам инфраструктуры:

15 минут до Long Beach

15 минут до Pera Beach Club

20 минут до отеля Arkin Iskele

20 минут до отеля Merit Casino

5 минут до рыбных и мясных ресторанов

Инфраструктура:

CC Towers Iskele — это концепция современного проживания, направленная на повышение качества повседневной жизни с удобствами на территории:

Открытый бассейн (1 500 м²)

Крытый бассейн

Турецкая баня (хаммам)

Сауна и массаж

Магазин

Химчистка

Тренажёрный зал

Детская площадка

Мини-баскетбольная площадка

Ресторан и бар

Трансфер-услуги

Управление арендой

Дизельный генератор

Подземный и наземный паркинг

Условия оплаты:

Гибкие планы рассрочки на 10 и 20 лет, с первоначальным взносом от 35 % и беспроцентными платежами.

О нас:

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