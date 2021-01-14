Стоимость жилья в Новой Зеландии заметно растет. Во многом это связано с тем, что в стране постепенно ослабевает запрет на иностранные сделки с недвижимостью. В среднем жилые объекты подорожали на 13,77% за год. Больше всего цены подскочили в первом квартале — на 10,87%, информирует издание Global Property Guide.

По сообщению того же портала, в годовом соотношении рост стоимости на местное жилье занимает 3 место в мире вслед за Турцией и Хошимином.

Спрос и предложение

Согласно информации, предоставленной Институтом недвижимости Новой Зеландии, интерес к приобретению жилья в стране увеличивается, несмотря на пандемию. Так, за 2020 год показатели продаж по квартирам и домам возросли на 25%. К октябрю в стране было продано 8830 объектов, чего не наблюдалось с мая 2016 года.

Наибольшее число сделок зафиксировано в Окленде. В октябре количество проданных домов и квартир здесь подскочило на 50,1%. В целом по стране, если не брать в расчет Окленд, число сделок за этот же период времени возросло на 14,2%.

Примечательно, что пустующих квартир и домов в Новой Зеландии в октябре стало меньше на 18,7%, если проводить аналогии с прошлым годом.

Ситуация с арендой

Доход, который приносит аренда жилой недвижимости по стране — 5,48% в год. При этом цена квадратного метра в Окленде находится в пределах 7 209 долларов. Желающим заработать на собственных апартаментах квадратурой 120 метров в центре этого города потребуются инвестиции в размере 412 571 долларов. В дальнейшем сдавать такой тип недвижимости можно по цене 1 885 долларов ежемесячно.

Показатели экономики

С 2014 по 2020 годы экономическая ситуация в Новой Зеландии улучшается стремительными темпами. Тем не менее, по прогнозам МВФ, в текущем году показатели экономики в стране сократятся на 6,1%. Такой сценарий неизбежен по причине локдаунов из-за пандемии и ограничений на поездки.

Между тем, Резервным банком страны в ноябре этого года официальная ставка (OCR) была сохранена без изменений. В марте ее показатели находились на рекордно низкой отметке в 0,25%.