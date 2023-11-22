Люди живут даже в лодках. Как проблема с жильем в Нидерландах повлияет на предвыборную кампанию

В самом центре предвыборной кампании в Нидерландах вырисовывается проблема, которая тревожит как коренных жителей, так и приезжих – кризис на рынке недвижимости. Как пишет Euronews, объекты недвижимости становятся дефицитом, вызывая обостренный интерес избирателей.

22 ноября многие жители Нидерландов принимают решение поддержать тех политиков, кто обещает в первую очередь решить вопрос с жильем. Эта проблема ощутима как среди традиционных голландцев, так и среди мигрантов – мало кто может позволить себе купить жилье в Нидерландах. В стране, где доступ к земле ограничен, а строительство ведется в основном на территории, отведенной морю, жилье становится драгоценным ресурсом.

Сотрудник агентства социальных исследований I&O Research, Петер Канн, выделяет, что это один из самых актуальных вопросов, которые были долгое время недооценены. Существует значительный дефицит жилья как для молодежи, так и для пожилых граждан, а также для мигрантов, которые стремятся обосноваться в этой стране. Все политические силы признают важность этой проблемы, но на данный момент не предлагают такого решения, которое бы удовлетворило ожидания избирателей.

Основная причина этого дефицита – недостаточное строительство жилья за последние десятилетия. За это время, вместе с сокращением строительства, произошел значительный рост численности населения, преимущественно за счет трудовой миграции. В прошлом году в страну приезжали, в основном, беженцы из Украины, но сейчас большая часть приезжих – это трудовые мигранты, создающие повышенный спрос на жилье.

Как сообщает корреспондент Euronews Винченцо Дженовезе, только в Амстердаме насчитывается около 3 тыс. "экономически бездомных" – людей, которые ранее имели работу и семейную жизнь, но теперь сталкиваются с трудностями поиска жилья из-за роста цен на рынке недвижимости.

В условиях этого жилищного кризиса общественная организация De Regenboog предпринимает попытки борьбы с бездомностью, соединяя потребности нуждающихся с доступным жильем. Домовладельцы, у которых есть свободные комнаты, могут предоставить их по скромной цене от 250 до 600 евро в месяц. Координатор проекта De Regenboog, Тамара Кушель, отмечает, что они стараются предоставить временное убежище бездомным, где они могут найти поддержку и ресурсы для планирования своего будущего. Организация также занимается размещением бездомных в заброшенных офисах или домах, подлежащих ремонту или сносу, стремясь предоставить стабильное место для отдыха и подготовить их к будущему.