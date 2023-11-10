В первых числах ноября на Европу обрушился шторм, который получил название Киаран. Сразу вслед за ним пришел шторм Домингос, который был не менее разрушительным. Какие последствия они оставили после себя?

На северную часть Европы в первых числах ноября обрушился шторм Киаран, который уже назван самым разрушительным на этой территории за четверть века. Больше всего пострадала Италия и Северная Франция, однако последствия шторма были зафиксированы и в других странах – например, в Бельгии, Нидерландах, Словении, Хорватиии. Число погибших, по последним данным, выросло до 19, несколько десятков человек пострадали.

С чего шторм начинался? В пятницу 3 ноября ураган обрушился на северную Италию. Рекордный по силе ветер, скорость которого достигала 200 км/ч, вызвал транспортный коллапс. Были закрыты порты, нарушено авиа- и железнодорожное сообщение. Власти объявили чрезвычайное положение в Тоскане, где в некоторых районах месячное количество осадков выпало всего за три часа. Сильно пострадал от разгула стихии в том числе и регион Венето.

Из Северной Италии "Киаран" двигался на юго-восток и принес непогоду в южную часть страны, а также в Балканские страны. В Хорватии, Боснии, Черногории и Словении сильный ветер валил деревья и срывал крыши с домов.

Между тем в Европу сразу после Киарана пришел новый шторм – "Домингос". В субботу 4 ноября на западном побережьи Франции скорость ветра достигала 150 км/ч. Власти Франции сообщили, что около 1,2 домохозяйств нуждаются в помощи, во многих домах нет электричества.

Материальный ущерб и во Франции, и в Италии оценивается в сотни миллионов евро.