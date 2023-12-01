«Купить квартиру в Италии под ремонт можно от 15 тысяч евро». Как семья из 7 человек живёт в Италии

Чем уникальна Италия в плане недвижимости? Насколько комфортно жить в этой стране с детьми? И какой навык нужно прокачать, если хочешь там задержаться надолго? Своей историей поиска и покупки квартиры, а также, в целом, опытом жизни в Италии с нами поделилась Ксения Кошкарева .

«Живём в небольшом городке на вершине горы»

— Мы — многодетная семья. Мне 42 года, мужу 45. Переехали мы в Италию в 2021 году, и, хотя всё было запланировано, пандемия внесла свои коррективы.

Если говорить немного подробнее, то подготовка к переезду заняла у нас около года: мы купили квартиру в Италии, а через несколько дней всё закрылось на карантин. Через полгода мы начали готовить документы для переезда и открыли представительство московского агентства недвижимости в Италии.

— В Италии мы живём и работаем уже чуть более 2 лет. Для жизни выбрали центральный регион Лацио — обосновались в небольшом городке (население — 30 тысяч) на вершине горы, в 70 километрах от Рима. Я считаю это идеальным местом для детей и людей без привязки к работе — в нашем городе есть всё, от школ и супермаркетов до аквапарка. Кроме этого, дорога до моря из нашего городка занимает около часа, а до гор — всего 30 минут.

В школы и сады детей мы устроили очень легко. В Италии детей обязаны брать в школу, даже если ещё нет каких-либо документов, поэтому я троих детей устроила в школу, ещё находясь в России (отправила запрос на сайте школы).

В итоге, нашим старшим сыновьям сказали прийти на собеседование по приезду в Италию, а мальчика, который тогда в 1 класс должен был пойти (сейчас уже учится в третьем), приняли сразу же. У них у всех в школах есть ассистенты, которые им помогают.

Девочка у нас уже второй год ходит в сад. Она, кстати, лучше всех в семье разговаривает по-итальянски, потому что после сада ещё ходит на дополнительные занятия.

«В бытовом плане наши будни не сильно изменились»

— Мы активная семья, всё время куда-то ездим: этим летом были в Тоскане, Пьемонте, Лигурии, Абруццо. Но в бытовом плане, мне кажется, наши будни не сильно изменились. Мы постоянно бегаем, суетимся, детей отводим в сады и школы, дом, работа, — словом, как у всех. Только в Италии появились новые друзья, аперитивы, кофе в баре. Меньше времени тратим на дорогу, так как живём в самом центре, поэтому уже забыли, что такое пробки.

Что касается стоимости жизни, в Италии для нас дешевле одежда, путешествия и, конечно, продукты (многие из которых стоят по 1 евро). А это большая статья в бюджете семьи из 7 человек. В то же время что-то стоит дороже, как коммуналка, например. Однако в силу того, что у нас 5 детей, мы пользуемся разными льготами, которые предоставляет государство.

— В профессиональном плане мы занимаемся тем же, что и раньше, — недвижимостью. Мало кто знает, что в этой стране очень привлекательные цены, и купить квартиру в Италии под ремонт можно от 15 тысяч евро. Я помогаю русскоговорящим людям найти хорошие бюджетные варианты (и не только, конечно) и приобрести их, в том числе, удаленно.

Раньше я занималась дизайном интерьера и проектированием, поэтому сразу вижу потенциал объекта и представляю, что из него можно сделать. Это очень помогает на этапе выбора. Также мы сотрудничаем с проверенными специалистами: это юрист, бухгалтер, архитектор, переводчик и специалисты по недвижимости в других регионах Италии.

«Бюджетные варианты жилья, словно бусинки, рассыпаны по всей Италии»

— Про покупку квартиры в Италии у нас есть целая история, и началась она уже давно — 4,5 года назад.

Я отдыхала в Турции с подружками, и с одной из них мы обсуждали покупку жилья в Италии. Меня поразило, что её квартира была куплена за какие-то, на мой взгляд, смешные деньги, даже не вспомню сейчас цифру, но это был первый звоночек задуматься.

Вернувшись домой, я постоянно крутила эту мысль в голове, ведь мы каждое лето, уезжая в Европу на пару месяцев, тратили огромную сумму на аренду. И я подумала, что такая квартира бы окупила себя буквально через несколько лет!

Мы с мужем начали анализировать и просчитывать. В итоге пришли к выводу, что в идеале купить универсальное жилье, а не просто дачу у моря, как в Скалее. Это прекрасный курортный городок, но жить постоянно там не хотелось (мысли «а вдруг мы переедем насовсем» в наших головах уже начали крутиться).

Дальше самое интересное! Оказалось, что бюджетные варианты, словно бусинки, рассыпаны по всей Италии. И выбор есть, и даже очень неплохой. Локацию мы очертили с севера страны до Рима, и начали искать варианты на покупку.

Итак, у нас были согласованы все просмотры в течение недели с севера до Рима и мы, в итоге, купили последний вариант. Почему выбрали его? Хотя это была самая маленькая квартира из всех, нам понравился сам город и окружение, климат лучше, чем на севере, море прекрасное, а широкие пляжи Сабаудии с дюнами и песком, как мука, напомнили любимую Балтику. Близость Рима также сыграла роль.

В общем, мы внесли залог и уехали ждать дату сделки. Квартира стоила 35,000 евро, мы сделали предложение за 15,000 евро и не были уверены в успехе операции. Но наше предложение приняли, дату сделки назначили, и мы поехали.

Сделка прошла успешно, мы вернулись домой в субботу, а с понедельника вся Италия закрылась на карантин.

Дальше был тревожный год ожидания и принятия решений. Мы решили уезжать насовсем, даже не пробуя вариант «дальней дачи». Итак, 23 сентября 2021 года мы высадились в аэропорту Рима, и с этого момента началась наша итальянская жизнь.

«Научиться ждать — основной навык, который нужно прокачать»

— Немного деталей о самой квартире, которую мы купили: 75 квадратных метров, 2 этажа, 2 балкона, кухня/гостиная плюс 3 спальни, кладовка, санузел; есть ещё чердак, но мы до него не добрались. Для нас это, конечно, временный вариант, чтобы спокойно искать постоянное жилье большей площади (семья у нас всё-таки очень большая). Мы уже в поиске, и нас интересуют квартиры или дома от 150 кв.м. в исторических зданиях с высокими потолками. А нынешнюю квартиру мы планируем сдавать в аренду.

Кстати, ремонт мы тоже делали сами. На первый взгляд кажется, что это страшно, но на самом деле, берёшь и делаешь. Все грязные работы сделал муж за 2 недели до нашего переезда, а потом мы уже там жили и потихоньку всё доделывали.

Была смешная история с подключением воды. Когда-то нашей квартире поменяли номер, и случилась путаница, из-за которой мы 3 месяца ждали и жили без воды: носили воду из питьевого фонтанчика рядом с домом, мылись в тазике. Если бы то-то заранее сказал, что будут такие приключения, я бы не решилась.

— Касательно недвижимости добавлю, что, на мой взгляд, сейчас в Италии лучшие цены на недвижимость при всех прочих равных. И это я ещё молчу про аукционы, где тоже есть много интересного. Вокруг Рима удивительно, но факт, полно крутых предложений.

Лайфхак лично от меня: купите квартиру заранее, даже пусть недорогую, и вы сэкономите миллион нервных клеток. Ведь аренда в Италии для иностранцев — это настоящий квест! А также будьте терпеливы. Ждать тут нужно всё и везде. Ждать, в целом, основной навык, который нужно прокачать, если хотите жить в Италии.