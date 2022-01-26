Рынок недвижимости Польши сейчас активен как никогда. Инвесторы со всего мира вкладывают свои сбережения в объекты недвижимости этой страны, международные компании открывают в крупных городах офисы, а покупатели выстраиваются в очередь, чтобы купить лучшую квартиру у застройщика. В такой ситуации обычному человеку, который хочет купить квартиру в Польше, очень трудно сориентироваться и найти нужную информацию. Именно поэтому платформа Realting.com вместе с экспертами АН Bauwille Polska начинает серию статей, в которых мы расскажем все, что вы хотели бы знать о покупке недвижимости в Польше (и даже больше). Следите за новостями — только у нас будут ответы на самые неочевидные вопросы покупателей.

Галина Харламова, эксперт Bauwille Polska Sp. z o.o. и Алекс Кюль, генеральный директор Bauwille Polska Sp. z o.o. основатель Клуба инвесторов Antimakler уже много лет работают на международных рынках недвижимости. В последнее время одним из самых интересных и перспективных, на их взгляд, является рынок недвижимости Польши. И, что самое приятное, этот рынок открыт не только крупным инвесторам, но и обычным покупателям, которые хотят сохранить и приумножить свой капитал.

Однако, чтобы правильно и, главное, вовремя сориентироваться, нужно владеть информацией в полном объеме и знать обо всех нюансах сделок с недвижимостью. Галина и Алекс готовы поделиться этой информацией, они ответят на простые и самые сложные вопросы покупателей, расскажут обо всех юридических нюансах сделок и объяснят, как правильно выбрать любой объект недвижимости в Польше.

Платформа Realting.com вместе с экспертами АН Bauwille Polska в трех статьях расскажут об всех тонкостях покупки недвижимости в Польше. Вы узнаете, как сейчас обстоят дела на рынке недвижимости и как правильно выбрать квартиру или дом, почему квартиры в одном и том же доме могут быть успехом или провалом инвестора, как купить дом с земельным участком иностранцу и как приобрести коммерческое помещение в собственность, если фактически этого сделать нельзя (но на самом деле можно). И это далеко не всё, о чем вы сможете узнать!