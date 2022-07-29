Новозеландское правительство разработало новую иммиграционную визу. Она будет выдаваться маститым и крупным иностранным инвесторам, вкладывающим значительные суммы в национальный бизнес. В заявлении Стюарта Нэша, министра, ответственного за экономическое и региональное развитие страны, указывается, что новая виза заменит собой старые типы инвестиционных виз. Для ее получения мигрантам потребуется вложить капитал в предприятия Новой Зеландии.

Нэш заявил, что подобная инициатива, поощряющая активные инвестиции в новозеландскую экономику, приведет к созданию большого количества рабочих мест для высококвалифицированных работников и обеспечит экономический рост, чего нельзя было добиться с пассивными инвестициями.

Требования к заявителям

Соискателям для получения нового визового документа Active Investor Plus необходимо вложить в экономику средства в размере не менее 3,1 млн. долларов. При этом инвестировать в акции, прошедшие регистрацию на бирже, разрешается только 50% от суммы инвестиций. Новая виза начнет действовать 19 сентября текущего года.