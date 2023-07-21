Рейтинг самых сильных паспортов мира на третий квартал 2023 года буквально «перетрясло». По аналитике, проведенной консалтинговой фирмой Henley & Partners, паспорт Японии впервые за 5 лет потерял лидерство, но есть страны, которые попали в тройку лидеров впервые. Результаты рейтинга — в статье.

Страны с наименьшим и с наибольшим движением вверх

Впервые за пять лет Япония перестала возглавлять рейтинг самых сильных паспортов мира и оказалась на третьем месте.

Тройка лидеров самых сильных паспортов в третьем квартале 2023 года выглядит так:

1- место — Сингапур — его граждане могут посещать 193 страны (из 227 проанализированных).

2- е место — Германия, Италия и Испания — с безвизовым доступом в 190 стран.

3- е место — Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония — их держатели могут путешествовать без визы по 189 странам.

Общая тенденция за 18-летнюю историю составления рейтинга сводилась к тому, что количество безвизовых направлений для всех стран неукоснительно росло год от года. Среднее количество стран за эти годы почти удвоилось с 58 в 2006 году до 109 в 2023 году. При этом и разрыв в возможностях паспортов разных стран тоже – держатели паспорта Сингапура могут посетить без визы на 166 стран больше, чем граждане Афганистана, занимающего последнее, 103-е место (27 безвизовых направлений).

Из всех стран первой десятки США за последние 10 лет наблюдений сделали наименьшее движение вверх – всего 12 новых безвизовых направлений за период с 2013 по 2023 годы. Для сравнения Сингапур открыл для своих граждан 25 новых безвизовых стран и обеспечил скачок на пять пунктов вверх.

Бывший карьерный дипломат и старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований Энни Пфорцхаймер отмечает, что стагнация США, скорее всего, останется «из-за отсутствия спроса на изменение политики внутри страны, из-за политических рисков, связанных с перемещениями террористов и фактом, что туризм вырос после пандемии, не взирая на визовые ограничения». Эксперт считает, что статус-кво со временем «может способствовать ослаблению так называемой «мягкой силы» США, если компаниям будет сложно приглашать партнеров, туристы будут сталкиваться с бюрократическими преградами, а открытая ксенофобия подорвет репутацию США как мирового лидера».

Безвизовый доступ и открытость страны

Henley & Partners провела исследование по выявлению взаимосвязи между открытостью страны для иностранцев и свободой передвижения ее собственных граждан. Новый Индекс открытости Henley ранжирует 199 стран мира по количеству национальностей, которые могут посетить их без визы.

В Топ-20 «самых открытых» стран входят все малые островные государства или африканские государства. Существует всего 12 стран, которые предлагают безвизовый въезд или въезд по прибытии всем гражданам 198 стран мира (не считая своих): Бурунди, Коморские острова, Джибути, Гвинея-Бисау, Мальдивы, Микронезия, Мозамбик, Руанда, Самоа, Сейшельские Острова, Тимор Лешти и Тувалу.

В нижней части Индекса открытости Henley четыре страны набрали ноль баллов, не разрешая безвизовый доступ ни для кого: Афганистан, Северная Корея, Папуа-Новая Гвинея и Туркменистан. За ними следуют пять стран, которые предоставляют безвизовый доступ менее чем пяти странам: а именно Ливия, Бутан, Эритрея, Экваториальная Гвинея и Индия.