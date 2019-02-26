Правительство Республики Польша предоставляет для граждан других стран хорошие варианты для приобретения недвижимости на своей территории. Потенциальных покупателей и инвесторов привлекают умеренные цены на жилье, стабильная политическая и экономическая ситуация, возможности для ведения бизнеса.

Кто может купить недвижимость в Польше

Особенно используют доступные возможности для приобретения объектов недвижимости покупатели из стран СНГ, Германии, Британии и Нидерландов. Обладая необходимой свободной суммой, имея загранпаспорт и открытую визу, они способны без проблем купить квартиру в Польше.

Выгоды и ощутимые преимущества покупки недвижимости в Польской республике:

доступность квадратного метра перед всеми странами Евросоюза;

устойчивые экономическая и политическая ситуации;

лояльное отношение польских банков к иностранным гражданам. Возможность оформления ипотеки и кредитов на очень выгодных условиях;

упрощенная процедура оформления покупки.

Недостатки:

наличие в собственности жилья на территории Польской Республики не дает автоматического получения вида на жительство и гражданства. Но облегчает эту процедуру в последствии;

на приобретение некоторых видов недвижимости необходимо специальное разрешение.

Процедура получения разрешения на покупку

Разрешение на покупку не потребуется если иностранный гражданин соответствует хотя бы одному из ниже перечисленных пунктов:

приобретается квартира, апартаменты, гараж, нежилой объект под гараж; имеется вид на жительство; покупатель состоит в браке с гражданином (-кой) Польши, пребывает на территории два года и более, покупаемое имущество станет общей собственностью.

Специальное разрешение необходимо, если:

приобретается частный дом, а также дом в сельской местности; покупается земля размером более 1 Га; местоположение объекта недвижимости прилегает к территориальной границе.

Разрешение выдают в польском МВД, которое проводит проверку на отсутствие опасности государству Польша.

В МВД необходимо подать заявление и приложить к нему заранее подготовленную информацию:

копия паспортных данных покупателя;

подробные сведения о приобретаемом объекте: адрес, описание, сведения кадастровой книги, планы геодезической карты и т.д.

данные, контакты и заявление действующего владельца;

предварительный договор;

справка из налоговой;

документы, подтверждающие платежеспособность покупателя.

Более подробный и уточняющий перечень документов, на текущий момент времени, можно узнать на сайте МВД Республики Польша, либо на консультации у нотариуса или риэлтора.

На решение отводиться около двух месяцев. После получения оно действительно 1 год, за который необходимо совершить сделку.

Договор для покупки недвижимости в Польше

Нотариус составляет предварительный договор между продавцом и покупателем о купле-продаже объекта недвижимости. В договоре внесены такие составляющие, как все расчеты, цифра по задатку и услугам нотариуса, вид оплаты. Величина заклада колеблется до 10% от цены недвижимости.

Далее необходимо подготовить пакет документов. Это можно осуществить самостоятельно либо обратиться за услугой к риэлтору.

Перечень необходимых документов:

выписка об отсутствии задолженностей из ипотечного бланка;

документ о праве собственности;

опись сегмента земли (выписка);

доказательство, что отсутствуют прописанные люди;

одобрение МВД (за необходимостью);

оформление ипотеки (кредита);

дополнительные документы в зависимости от правил определенного Воеводства.

Нотариус проверяет все документы и объект недвижимости на чистоту и достоверность. После чего совершается окончательное оформление сделки купли-продажи.

Необходимые платежи и расходы

Рассмотрим, с какими затратами придется столкнуться:

Основные расходы: помощь нотариуса — до 1,5% от цены покупки, риэлтерские услуги — 3%; налог на оформление сделки – 1% всей суммы договора. Налогообложение при покупке первички на рынке недвижимости - 1%, вторички - 2%. Растраты на разрешение складываются из следующих пунктов: разрешение – 1750 zł; пошлина — 98 zł; при оформлении по доверенности - 17 zł. Вероятные дополнительные траты, установленные законами Воеводств.

Важная информация потенциальному покупателю

Банки Польши дают согласие на ипотечные кредиты иностранцам, пребывание в стране которых составляет не менее 180 дней. Следует учитывать, что после совершения операции купли-продажи, постановка на учет объекта совершается от нескольких месяцев до полугода. Иностранцы, как физические лица, могут покупать неограниченное количество квартир.

Расценки формируются по следующим факторам: населенный пункт, район, метраж. Покупатели с более высокими заработками приобретают собственность в Варшаве, Кракове, Гданьске, Лодзе, Познани и Вроцлаве.

При готовности ждать и желании максимально сэкономить, стоит рассматривать новостройки на этапе строительства. Если же хотите стать владельцем квартиры побыстрее, и тем более сразу въехать или сдавать квартиру в аренду, то вполне можно подобрать подходящий вариант на вторичном рынке.

Фото: napolshu.com, pixabay.com