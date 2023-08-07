Ирландское гражданство становится доступнее: обновленные правила натурализации
Ирландия остается привлекательной страной не только для туристов, но и для тех, кто хочет стать ее гражданином. Свежие , внесенные в разделы 15B и 15C, предоставляют больше свободы иностранцам, которые хотят получить ирландское или по рождению.
Рассмотрим ключевые поправки:
- Теперь претенденты на ирландское гражданство могут проводить до 70 дней в году за пределами страны (прежде было 42 дня). Это предоставляет больше гибкости в организации личных дел и поездок. Более того, исключительные обстоятельства, такие как семейные обязательства, болезнь, работа, учеба или гуманитарная деятельность, дают право проводить дополнительные 30 дней за границей без ущерба для статуса заявителя.
- Для несовершеннолетних детей, родившихся в Ирландии, но не имевших право на мгновенное получение гражданства, предусмотрено послабление. Теперь срок непрерывного проживания, необходимый для подачи заявления, составляет всего лишь 3 года, вместо ранее требовавшихся 5 лет.
Для взрослых кандидатов на гражданство также действует упрощенная схема: 5 лет непрерывного проживания в Ирландии, включая год перед подачей заявления, плюс 4 года в предыдущем восьмилетнем периоде.
Ранее заявители сталкивались с ограничениями, которые сказывались на их возможности покинуть Ирландию (будь то по личным или профессиональным причинам).
В целом, нынешние изменения являются частью более широких усилий по модернизации иммиграционной системы Ирландии с целью сделать ее более доступной.