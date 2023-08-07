Ирландия остается привлекательной страной не только для туристов, но и для тех, кто хочет стать ее гражданином. Свежие изменения в законодательстве , внесенные в разделы 15B и 15C, предоставляют больше свободы иностранцам, которые хотят получить ирландское гражданство через натурализацию или по рождению.

Рассмотрим ключевые поправки:

Теперь претенденты на ирландское гражданство могут проводить до 70 дней в году за пределами страны (прежде было 42 дня). Это предоставляет больше гибкости в организации личных дел и поездок. Более того, исключительные обстоятельства, такие как семейные обязательства, болезнь, работа, учеба или гуманитарная деятельность, дают право проводить дополнительные 30 дней за границей без ущерба для статуса заявителя.

Для несовершеннолетних детей, родившихся в Ирландии, но не имевших право на мгновенное получение гражданства, предусмотрено послабление. Теперь срок непрерывного проживания, необходимый для подачи заявления, составляет всего лишь 3 года, вместо ранее требовавшихся 5 лет.

Для взрослых кандидатов на гражданство также действует упрощенная схема: 5 лет непрерывного проживания в Ирландии, включая год перед подачей заявления, плюс 4 года в предыдущем восьмилетнем периоде.

Ранее заявители сталкивались с ограничениями, которые сказывались на их возможности покинуть Ирландию (будь то по личным или профессиональным причинам).

В целом, нынешние изменения являются частью более широких усилий по модернизации иммиграционной системы Ирландии с целью сделать ее более доступной.