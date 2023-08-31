Как купить недвижимость в Мексике: пошаговый процесс, цены и налоги

Можно ли купить недвижимость в Мексике, если ты иностранец? Где искать дешевые квартиры в мексике? Какие, в целом, средние цены на жилье в разных мексиканских штатах? Подробно отвечаем на все самые важные вопросы, связанные с покупкой жилой недвижимости в Мексике.

Процедура покупки недвижимости в Мексике по шагам

Процесс по приобретению недвижимости в Мексике для иностранцев представляет собой следующий процесс:

Поиск и бронирование объекта. После выбора объекта нужно через риелтора предоставить владельцу недвижимости оферту (предложение) о покупке. Этот документ не нуждается в нотариальном заверении и может быть подписан, отсканирован и отправлен по электронной почте. Одновременно необходимо внести депозит в размере 5-10% от стоимости объекта, что подтверждает вашу серьезность и обеспечивает гарантию сделки. Это можно сделать как наличными, так и банковским переводом.

После выбора объекта нужно через риелтора предоставить владельцу недвижимости оферту (предложение) о покупке. Этот документ не нуждается в нотариальном заверении и может быть подписан, отсканирован и отправлен по электронной почте. Одновременно необходимо внести депозит в размере 5-10% от стоимости объекта, что подтверждает вашу серьезность и обеспечивает гарантию сделки. Это можно сделать как наличными, так и банковским переводом. Оформление банковского траста. В случае покупки на стратегически важных территориях ближе 100 км от государственной границы и ближе 50 км от побережья, вам потребуется оформить банковский траст (fideicomiso). Это доверенность, позволяющая управлять собственностью. Хотя свидетельство о праве собственности хранится в банке, вы остаетесь полноправным владельцем приобретенного жилья.

В случае покупки на стратегически важных территориях ближе 100 км от государственной границы и ближе 50 км от побережья, вам потребуется оформить банковский траст (fideicomiso). Это доверенность, позволяющая управлять собственностью. Хотя свидетельство о праве собственности хранится в банке, вы остаетесь полноправным владельцем приобретенного жилья. Подписание документа на право собственности. Окончательное оформление сделки достигается подписанием документа о праве собственности (escritura) у мексиканского нотариуса (notario publico). Этот нотариус регистрирует все сделки с недвижимостью и гарантирует их законность.

Окончательное оформление сделки достигается подписанием документа о праве собственности (escritura) у мексиканского нотариуса (notario publico). Этот нотариус регистрирует все сделки с недвижимостью и гарантирует их законность. Оплата. После подготовки банковского траста вы переводите остаток 90-95% стоимости на счет агентства.

После подготовки банковского траста вы переводите остаток 90-95% стоимости на счет агентства. Регистрация собственности. После подписания передачи права собственности нотариус регистрирует объект в регистрационной палате штата (registro publico).

Сопутствующие расходы при покупке недвижимости в Мексике

Приобретая недвижимость в Мексике, вы столкнетесь с дополнительными единовременными сборами и налогами:

Налог на приобретение составляет около 2-4% от стоимости сделки в зависимости от штата, в котором вы покупаете недвижимость.

составляет около 2-4% от стоимости сделки в зависимости от штата, в котором вы покупаете недвижимость. Налог на оценку недвижимости. Возможно, налоговая инстанция проведет независимую оценку недвижимости после ее приобретения. Если оценочная стоимость превысит 10% от цены покупки, то вам потребуется заплатить 20% налога на разницу между этими суммами.

Возможно, налоговая инстанция проведет независимую оценку недвижимости после ее приобретения. Если оценочная стоимость превысит 10% от цены покупки, то вам потребуется заплатить 20% налога на разницу между этими суммами. Плата за регистрацию в Федеральном реестре. Покупатель жилья обязан оплатить регистрационный сбор для обновления записей в государственном реестре и выдачи нового свидетельства о праве собственности. Эта ставка зависит от стоимости сделки и различается в разных штатах, но обычно составляет примерно 2-4% от стоимости недвижимости.

Покупатель жилья обязан оплатить регистрационный сбор для обновления записей в государственном реестре и выдачи нового свидетельства о праве собственности. Эта ставка зависит от стоимости сделки и различается в разных штатах, но обычно составляет примерно 2-4% от стоимости недвижимости. Услуги государственного нотариуса. Обычно нотариальные сборы составляют от 4% до 7% от стоимости продажи.

Обычно нотариальные сборы составляют от 4% до 7% от стоимости продажи. Плата за услуги доверительного управления имуществом, fideicomiso, если это необходимо. В случае, если недвижимость находится в «ограниченных» зонах (в пределах 50 км/100 км от побережья или границы), вам придется заплатить банку за создание и управление имущественным трастом. Стоимость создания траста обычно составляет около $1000, а ежегодное обслуживание — от $1000 до $2000.

Цены на жильё в Мексике

Цены на недвижимость в Мексике варьируются в зависимости от местоположения и типа объекта. По данным отчета Statista , в первом квартале 2023 года Мехико был самым дорогим местом для приобретения жилой недвижимости в стране. В среднем недвижимость в мексиканской столице будет стоить почти 3,7 млн мексиканских песо (около $220,000), что примерно вдвое выше среднего показателя по стране.

К числу штатов с высокими средними ценами на жилье также относятся Наярит (2,383,490 мексиканских песо, или $140,000), Морелос (2,128,060 мексиканских песо, или $130,000), Баха Калифорния Сур (2,107,010 мексиканских песо, или $125,000) и Керетаро (2 026 010 мексиканских песо, или $120,000).

К числу мест, где можно найти дешёвые квартиры в Мексике, относятся Пуэрто-Авентурас, Акумаль, Северное побережье Косумеля, Канкун, Пуэрто-Морелос и Тулум. Цены на квартиры там варьируются от $90,000 до $553,325.

Можно ли купить недвижимость в Мексике в ипотеку?

Да, мексиканские банки предлагают иностранным покупателям ипотечный кредит в размере 50% от стоимости жилья. Однако важно отметить, что это касается уже готовой недвижимости, так как местные банки обычно не предлагают ипотеку на новостройки или строящиеся объекты.