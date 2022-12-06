Сколько лет нужно работать, чтобы позволить себе жилье в крупном городе? Узнали актуальную информацию
Купить даже небольшую квартиру в центре большинства крупных городов стало очень сложно — цены на жилье заметно оторвались от зарплат местного населения. Сколько лет в среднем нужно работать, чтобы позволить себе покупку жилья? А сколько, чтобы окупить инвестиции в недвижимость? Выясняем далее.
Швейцарский банк UBS в своем недавнем исследовании «Global Real Estate Bubble Index» проанализировал, . Кроме этого, финансовый холдинг опубликовал еще много интересной статистики: например, сколько лет нужно работать для того, чтобы купить жильё в крупных городах мира, а также за сколько лет инвестор сможет окупить недвижимость, если будет сдавать её в аренду.
Итак, больше всего времени для решения жилищного вопроса понадобится в следующих десяти крупных городах:
1. Гонконг, Китай — 24 (10 лет назад было 19)
2. Париж, Франция — 15 (10 лет назад было 14)
3. Токио, Япония — 14 (10 лет назад было 9)
4. Лондон, Англия — 12 (10 лет назад было 8)
5. Тель-Авив, Израиль — 11 (10 лет назад было 9)
6. Мюнхен, Германия — 10 (10 лет назад было 7)
7. Сингапур — 10 (10 лет назад было 11)
8. Сан-Паулу, Бразилия — 9 (10 лет назад было 11)
9. Нью-Йорк, США — 8 (10 лет назад было 8)
10. Амстердам, Нидерланды — 8 (10 лет назад было 5)
Как указано в исследовании, быстрее всего смогут купить жилье жители Мадрида, Майами (им понадобится по 5 лет), а также Бостона, Сан-Франциско и Дубая (понадобится около 6 лет).
Что касается , вот в каких городах окупить инвестиции в жилье получится нескоро:
1. Мюнхен, Германия — 44 (10 лет назад было 30)
2. Гонконг — 44 (10 лет назад было 32)
3. Тель-Авив, Израиль — 44 (10 лет назад было 34)
4. Франкфурт, Германия — 42 (10 лет назад было 27)
5. Женева, Швейцария — 40 (10 лет назад было 34)
6. Цюрих, Швейцария — 40 (10 лет назад было 30)
7. Стокгольм, Швеция — 33 (10 лет назад было 23)
8. Париж, Франция — 33 (10 лет назад было 28)
9. Сидней, Австралия — 32 (10 лет назад было 19)
10. Амстердам, Нидерланды — 31 (10 лет назад было 21)
Оперативнее всего вернуть свои инвестиции получится, купив недвижимость в Майами (14 лет), Дубае (16) и Нью-Йорке (20).