Сколько лет нужно работать, чтобы позволить себе жилье в крупном городе? Узнали актуальную информацию

Купить даже небольшую квартиру в центре большинства крупных городов стало очень сложно — цены на жилье заметно оторвались от зарплат местного населения. Сколько лет в среднем нужно работать, чтобы позволить себе покупку жилья? А сколько, чтобы окупить инвестиции в недвижимость? Выясняем далее.

Швейцарский банк UBS в своем недавнем исследовании «Global Real Estate Bubble Index» проанализировал, в каких городах мира самый высокий риск возникновения «пузыря» на рынке недвижимости . Кроме этого, финансовый холдинг опубликовал еще много интересной статистики: например, сколько лет нужно работать для того, чтобы купить жильё в крупных городах мира, а также за сколько лет инвестор сможет окупить недвижимость, если будет сдавать её в аренду.

Итак, больше всего времени для решения жилищного вопроса понадобится в следующих десяти крупных городах:

1. Гонконг, Китай — 24 (10 лет назад было 19)

2. Париж, Франция — 15 (10 лет назад было 14)

3. Токио, Япония — 14 (10 лет назад было 9)

4. Лондон, Англия — 12 (10 лет назад было 8)

5. Тель-Авив, Израиль — 11 (10 лет назад было 9)

6. Мюнхен, Германия — 10 (10 лет назад было 7)

7. Сингапур — 10 (10 лет назад было 11)

8. Сан-Паулу, Бразилия — 9 (10 лет назад было 11)

9. Нью-Йорк, США — 8 (10 лет назад было 8)

10. Амстердам, Нидерланды — 8 (10 лет назад было 5)

Как указано в исследовании, быстрее всего смогут купить жилье жители Мадрида, Майами (им понадобится по 5 лет), а также Бостона, Сан-Франциско и Дубая (понадобится около 6 лет).

Что касается окупаемости арендного жилья , вот в каких городах окупить инвестиции в жилье получится нескоро:

1. Мюнхен, Германия — 44 (10 лет назад было 30)

2. Гонконг — 44 (10 лет назад было 32)

3. Тель-Авив, Израиль — 44 (10 лет назад было 34)

4. Франкфурт, Германия — 42 (10 лет назад было 27)

5. Женева, Швейцария — 40 (10 лет назад было 34)

6. Цюрих, Швейцария — 40 (10 лет назад было 30)

7. Стокгольм, Швеция — 33 (10 лет назад было 23)

8. Париж, Франция — 33 (10 лет назад было 28)

9. Сидней, Австралия — 32 (10 лет назад было 19)

10. Амстердам, Нидерланды — 31 (10 лет назад было 21)

Оперативнее всего вернуть свои инвестиции получится, купив недвижимость в Майами (14 лет), Дубае (16) и Нью-Йорке (20).